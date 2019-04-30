وطن النهار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: إن العمل الانساني في الكويت ومنذ نشأتها ركيزة أساسية لمبادئها وسياستها عبر مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بمشاريع تنموية وانسانية واغاثية في مختلف دول العالم.

واضاف في كملة القاها اثناء مشاركته بالحفل الذي أقامته بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت بمناسبة مرور 25 عاما من الشراكة الانسانية التي تجمع دولة الكويت والمنظمة، وبحضور المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتورينو في مبنى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر في بيت الأمم المتحدة مساء اول من امس ان المجتمع الدولي أمامه تحديات بالغة الدقة ناتجة عن هذه الظروف المتسارعة والمتشعبة في ابعادها التي تلقي بظلالها بشكل سلبي على الأمن والسلم الدوليين الامر الذي يدفعنا للاعراب عن القلق من وجود حالات الفقر المدقع والجوع ومن هذا المنطلق فقد أولت الكويت أهمية قصوى لمسألة القضاء على الفقر اسهاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواصلة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة في مجال الشؤون الانسانية وحماية وتعزيز حقوق الانسان وصولا الى الهدف المنشود وهو حفظ الكرامة الانسانية.

وتابع: في هذا المقام أود أن أؤكد على انه وعبر عضويتنا غير الدائمة في مجلس الامن بالتركيز على ايصال أصوات المتضررين والمنكوبين حول العالم جراء الكوارث الانسانية القائمة والمشاغل والعوائق التي تواجه العمل الانساني الدولي والتي من ضمنها هجرة المدنيين من البلدان المنكوبة كما وتدعم الكويت وفي اطار عضويتها سياسة الدبلوماسية الوقائية وفق ما جاء في خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال الخالد: لا يفوتني الا أن أجدد جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع المشاركين في هذه الاحتفالية الهامة لمساندتهم واهتمامهم بدعم العمل الانساني الدولي، ومن جانبه اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استراتيجية العلاقة بين الكويت ومنظمة الهجرة الدولية مشيرا الى أن تلك العلاقة الاستراتيجية تعمل على قطاعات انسانية هامة استطاعت من خلالها الكويت بالتعاون مع المنظمة بتنفيذ العديد من المشاريع الانسانية في عدد من الدول.

وقال في تصريح للصحافيين عقب مشاركته حفل المنظمة أن الارتباط مع الأمم المتحدة ومنظماتها يعد تاريخيا «ولا يمكن للكويت أن تنسى الدور المهم لهذه المنظومة الدولية في الوقوف معها ابان الغزو العراقي من خلال استصدار العديد من القرارات لتحرير الكويت».

من جانبه ثمن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو دعم الكويت المتواصل لجميع المنظمات الدولية في الأمم المتحدة وخصوصا المساهمات التي قدمتها الكويت لتقليل الام شعوب المنطقة جراء الأزمات

وقال في كلمة له خلال الحفل: إن منظمة الهجرة تتابع ذلك التعاون الوثيق ليس فقط في مجالا السياسات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وادارة الحدود وتحسين سوق العمل للعمالة الوافدة بل لتقديم الدعم الكويت في تحقيق أهدافها في المجال الانساني.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والحكومة الكويتية لما تقدمة من مساعدة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة.

