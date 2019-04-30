وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وجود اتصالات مع السلطات الايرانية فور اختفاء المواطنين الكويتيين عدنان الخرافي وفهد العليان، حيث اتضح انهما في منطقة بوشهر وربما تتم محاكمتهما بسبب دخولهما المياه الاقليمية بالخطأ.

وأضاف في تصريح صحافي: اننا على قناعة بالافراج عنهما بأسرع وقت، مضيفا ونشكر السلطات الايرانية على تجاوبها وابلاغ الكويت بالمستجدات حولهما أولا فأولاً.

وردا على سؤال بخصوص التوترات الموجودة بالمنطقة بعد التهديدات الايرانية باغلاق مضيق هرمز ومدى القلق الكويتي منها، اجاب الجارالله «نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما الى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم».

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت اكد الجارالله أنه لم يتحدد موعد لزيارة رئيس الوزراء العراقي مؤكدا الكويت تتطلع لتلك الزيارة في أسرع وقت لما فيها من مصلحة للبلدين الشقيقين.

وعن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بعد احالته الى وزارة الخارجية قال الجارالله ان اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين أحيلت لوزارة الخارجية منذ أيام حيث تتولى الخارجية الملف حيث قامت بالاتصال بذوي الأسرى والمفقودين لتحديث البيانات ومتابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. واكد الجارالله أن البحث عن رفاة المفقودين وفق الآليات الأممية مستمرة ولن تتوقف ويتم متابعتها من خلال الاجتماعات بين اللجنة الوطنية والجانب العراقي والصليب الأحمر.

