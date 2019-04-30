وطن النهار

توجهت سفيرة النوايا الحسنة الشيخة بيبي ناصر الصباح بالشكر الجزيل والعرفان لمنظمة الهجرة الدولية لاختيارها سفيرة للنوايا الحسنة.

وقالت في كلمة لها: إن هذا اختيار يضع على كاهلها مسؤولية معنوية ثقيلة واضافت برغم الطابع البروتوكولي والمراسمي لمثل هذه المناسبات، الا انني سأستغل هذه المناسبة والفسحة القصيرة لاؤكد على عدة نقاط مهمة اولها أوضاع العمالة الوافدة بالكويت التي مازالت تواجه عدة تحديات، فعلى الرغم من أن اعداداً كبيرة منهم يعملون ضمن ظروف عمل مناسبة، الا ان أعداد لا يستهان بها لا تزال تعاني من ظروف عمل غير مطابقة لمعايير القانون الدولي الانساني، التي تسعى الكويت للالتزام بها. حيث لا تزال مشكلات مثل حرية اختيار العمل والاتزام بساعات العمل والأجور من المشاكل التي تثير القلق. واضافت: برغم ان الكويت اتخذت اجراءات عديدة للتعامل مع هذه المشاكل وكان لها بالفعل دور ايجابي بتحسين ظروف العمل للعديد من العمال الوافدين الا ان هناك المزيد من الاجراءات التي يجب عملها للتعامل مع هذه المشاكل ومن ابرزها التطوير والالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير ظروف مناسبة للعمل. كما تجب الاشارة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف اقامة العمالة الوافدة بالكويت، الا ان القوانين الخاصة بالاقامة لا تزال تعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العمالة ما يتيح لبعض أصحاب العمل اساءة استخدامها، خصوصا تجاه الفئات الأضعف من العمالة، وهي العمالة المنزلية والعمالة ذات الأجر المنخفض.

وقالت: سعت الكويت للوفاء بالعديد من التزاماتها بما يختص بمكافحة الاتجار بالبشر، الا ان هذه الجهود لا تزال تحتاج الى دعم، عن طريق تطوير قدرات الادارات والمؤسسات المختصة، وزيادة الوعي الشعبي والمؤسسي بتلك القضية ما سيؤدي حتما لنتائج ايجابية تصب في صالح ضحايا الاتجار.

