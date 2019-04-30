علم ومعرفة

واصل الملتقي الثقافي أنشطته بندوة «ثقافة العمارة في الكويت» والتي تحدث فيها مدير الملتقى طالب الرفاعي ود. محمد الجسار والمعمارية شريفة الشلفان بحضور عدد من المثقفين والمهتمين.

في البداية قال مدير الملتقى طالب الرفاعي إن العمارة في الكويت هي ذاكرة أهل الكويت، وللأسف باتت تعاني الكثير من القسوة عبر إزالة مبان عايشها أهل الكويت، إضافة إلى التلوث البصري، فما عادت مدينة الكويت تمتلك هذه الهوية التي يمكن أن تقدم للزائر ولأهل المدينة، لذا أتمنى أن تكون تلك المحاضرات إلى جانب جهود أخرى حقيقة قادرة على إثارة هذا الموضوع.

بدوره أشار د. الجسار إلى عملية مسح ذاكرة العمارة القديمة وتناول في حديثه محورين أولهما الهوية المعمارية وعلاقتها بالذاكرة أما المحور الثاني فتعلق بالناحية البيئة.

وذكر أن تعريف الهوية ليس سهلا، وأنها مجموعة صفات تجتمع على شيء ليصبح مختلفًا عن الغير، وتنبع من أهمية الإنسان في المجتمع.

وعن علاقة الهوية في العمارة قال: الهوية تضم عناصر مختلفة منها البيوت القديمة التي بنيت قبل 1952 إضافة إلى هويتنا المعمارية بعد هذا التاريخ.

كما تحدث عن الناحية البيئة وقال إذا كان كل شيء نقوم ببنائه ثم هدمه فنحن نقوم بتلويث البيئة أكثر من اللازم لأن عملية الهدم والبناء هي أكثر ملوث للبيئة عبر استهلاك الطاقة في الإنتاج والمواد وفي الهدم والردم. أما المعمارية شريفة الشلفان فقامت تعريف العمارة، وأهمية الجانب الحسي وعمارة ما قبل 1952 مشيرة أنه كان لدينا وعي في البيئة من خلال التصميم وبناء المنازل حيث كانت جدا ملائمة لبيئتنا، مشيرا أنه مع وجود التكنولوجيا والمادة قمنا بنسيان ذلك وأيضا مع وجود التكيف الذي يعتمد عليه كليا الآن، مشيرة أن المجتمع تناسى كيفية التعامل الآن مع البيئة ويتم استعمال مواد ليست ضرورية وغير ملائمة.

وضمن تخصيص هذا الموسم إلى روح فقيد الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل، ناقش عامر الخطيب مجموعته القصصية «البقعة الداكنة».

