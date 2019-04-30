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فضل الشمري مديراً لإدارة الصحافة المحلية

شريف صالح
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الثلاثاء 30 أبريل 2019

أصدرت وزارة الإعلام قرارا بتعيين فضل نشمي الشمري مديرا لإدارة الصحافة المحلية في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والشمري يعتبر من الكفاءات الإعلامية التي تمتلك خبرة طويلة وشغلت عدة مناصب بالقطاع ذاته بينها مدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية، ومدير إدارة تحرير مجلة الكويت.
,أعرب الشمري في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الصحافة والنشر والمطبوعا محمد العواش.
وأشار الشمري إلى أنه سيعمل جاهدا على تحقيق المزيد من الأهداف الإعلامية والرؤية المستقبلية بجهود العاملين في إدارة الصحافة المحلية، وسيمد يده للجميع للتعاون، لافتا إلى دور الصحافة الكويتية الذي سيدعم مواصلة مسيرتها المشرقة الرائدة.


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