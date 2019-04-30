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تاج السر في الكويت لتوقيع «شمشون وتفاح»

شريف صالح
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الثلاثاء 30 أبريل 2019

يزور الروائي السوادني الكبير أمير تاج السر الكويت حاليًا حيث يوقع لقرائه في السادسة والنصف مساء اليوم روايته الجديدة «شمشون وتفاحة» في مكتبة ذات السلاسل بمقرها في الأفنيوز. ويعقب حفل التوقيع ندوة أدبية بمشاركة الأديبين طالب الرفاعي وفهد الهندال.
ومن أجواء الرواية نقرأ: «كنت أحيانا أفكر بعبثية في قصة طلب اليد هذا، أطالع يدي الإثنتين وأفكر، أيهما تصلح لأن يطلبها رجل؟، أضحك، أعرف أن الطلب معنوي، وليس بهذه الطريقة، لكن لم يستخدم مصطلح طلب اليد ولا يستخدم طلب شيء آخر؟»
يذكر أن تاج السر ولد في شمال السودان عام 1960، وتلقى تعليمه الأولي هناك، وعاش في مصر بين عامي «1980-1987» حيث تخرج في كلية الطب جامعة طنطا، ويعمل حالياً طبيباً باطنياً في الدوحة. وحققت أعماله شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات منها الإنكليزية والفرنسية والإيطالية. ووصلت روايته «صائد اليرقات»للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م.


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