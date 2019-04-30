علم ومعرفة

شِعريّةُ السَّرد في رواياتِ أشرف أبو اليزيد، عنوان الكتاب الذي صدر أخيراً في القاهرة،للباحثة الهندية الدكتورة سبينة ك، جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند.

يقع الكتاب في ستة فصول تقدم نظرة هندية على عالم الكاتب المصري، حياته وآثاره، والتجربة الشعرية عنده ومساهماته في أدب الرحلة، وأدب الأطفال، وموقع الهند وثقافتها في عالمه الأدبي، كما يقدم الكتاب نظرة عامة إلى روايات أشرف أبواليزيد؛ شماوس، حديقة خلفية، 31، والتَّرجمان، وتناول شعرية السرد فيها بدءا من شعرية العنوان واللغة والتكرار والفن والسحر وشعرية الموروث الديني والتناص القرآني والحوار وتداخل الأجناس الأدبية .

الكتاب في الأصل دراسة أكاديمية نالت عنها الباحثة شهادة الدكتوراه، في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاليكوت الهندية، بعد مناقشة حضرها الكاتب أشرف أبو اليزيد، الذي تضمنت ملاحق الكتاب قسما لرحلاته إلى الهند: تحت سماء كوجرات، عرشُ السُّلطان أكْـــبر، مومباي ... قصيدة بريّة، على خطى ابن بطُّوطة ... في قَالِقُوطهْ. الكتاب صدر عن فهرس للنشر والتوزيع في 325 صفحة، والتقط بورتريه غلافه المصور الباكستاني راؤول إعجاز.

