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الخرطوم الوكالات: أصدرت السلطة القضائية في السودان قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة البشير.

وفقا لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل نشرت صحيفة «الانتباهة» المحلية نسخه منه نص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري الى حين اشعار آخر.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الاطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، اثر حراك شعبي في مختلف مدن البلاد. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، قبل أن يستقيل بعد يوم واحد، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.

في غضون ذلك أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين لتحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» بعد أن تم تأجيلها الأحد وينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي لمجلس مشترك بين المدنيين والعسكريين قبل فض اعتصامهم.

وقال بيان لـ«تجمع المهنيين» على تويتر ان الجولة الثالثة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وذلك بعدما اتفق المجلس العسكري واعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين.

ولم يُكشف عما اذا كان تم التوافق بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه، لكن ناشطين قالوا ان المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفاً بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لادارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد اطاحة الرئيس عمر البشير.

من جهة أخرى، اتفق المجلس العسكري وتيار «نصرة الشريعة ودولة القانون» على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة امس قرب القصر الرئاسي، الى وقت لاحق، حيث أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس خلال اجتماعه بقادة التيار عدم المساس بملف تطبيق أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

