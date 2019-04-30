عربيات ودوليات

طرابلس- بنغازي الوكالات: خاضت القوات التي تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا معارك من منزل الى آخر ضد قوات شرق ليبيا «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر في المناطق الجنوبية من العاصمة طرابلس وحققت مكاسب على ما يبدو.

واحتمى جنود قوات الحكومة الذين ارتدى بعضهم ملابس مدنية بأبنية مهجورة مع اطلاقهم النار على مواقع قوات حفتر. وحمل بعضهم مدافع مضادة للطائرات اضطروا لانزالها من شاحناتهم لتعذر مرورها داخل شوارع ضيقة.

وبدأ «الجيش الوطني الليبي» المتحالف مع حكومة مناوئة في الشرق هجوما على طرابلس قبل ثلاثة أسابيع لكن ورغم القتال الضاري، فشل حتى الآن في اختراق الدفاعات الجنوبية للعاصمة. ودمرت معركة طرابلس تقريبا الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاعلان اتفاق سلام بين الفصائل المتناحرة وهددت بمزيد من تعطيل صناعة النفط الليبية.

وحذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو من «خطورة» الاوضاع الانسانية في منطقة طرابلس مع اندلاع المعارك منذ الرابع من ابريل، مشيرة الى احتمال «تدهورها».وقالت دو فالي ريبيرو في مقابلة مع وكالة فرانس برس «طالما أنّ هذا الوضع (العسكري) ما يزال مستمرا ينبغي أن نتوقع تدهور» الوضع الانساني.وأضافت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة المعنية بالأخص بملف المساعدة الانسانية، «حين نرى استخدام وسائل جوية وقصفاً عشوائياً لمناطق مأهولة بكثافة مثل ما حصل الأسبوع الماضي، فمن الصعب أن نكون متفائلين».

وقتل 278 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 1330 آخرين منذ الرابع من ابريل بحسب منظمة الصحة العالمية.ما يزال العديد من السكان في مناطق القتال رغم فرار نحو اربعين الفا، ومن الصعب الوصول اليهم لتقديم خدمات الاغاثة والمساعدات الانسانية، حسب قولها.

