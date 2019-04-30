عربيات ودوليات

دير الزور الوكالات: صعد أهالي دير الزور شرقي سورية من احتجاجاتهم الغاضبة ضد الميليشيات الكردية المسماة أميركياً قوات سورية الديموقراطية بحسب ما ذكر سكان وقادة عشائر عرب في المحافظة.

وقال شهود عيان ان مظاهرات بدأت قبل خمسة أيام ضد تلك الميليشيات في سلسلة بلدات من البصيرة الى الشحيل في حزام استراتيجي للنفط في قلب أراض تسكنها عشائر عربية الى الشرق من نهر الفرات.

وأحرق المحتجون اطارات على امتداد طريق سريع من دير الزور الى الحسكة تستخدمه شاحنات النفط في تجارة مربحة سيطرت عليها «قسد» بعد هزيمة «داعش» هناك في أواخر 2017. وكتب المحتجون على لافتة في قرية الشنان والتي أرسل السكان صورها لوكالة «رويترز» ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي «أين نفطنا؟ أين وارداتنا ؟ لن نقبل بعد اليوم نقل ثرواتنا خارج مناطقنا».

وقال سكان ومحتجون وقادة عشائر ان السكان الغاضبين أجبروا شاحنات النفط من حقل العمر القريب وهو أكبر الحقول التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الى العودة لغضبهم مما يعتبرونها سرقة للنفط من مناطقهم. وهتف المحتجون في بلدة الحصين وهي من البلدات التي تشهد احتجاجات كبيرة «لا للاحتلال الكردي».

ورفضت وحدات حماية الكردية الشعب رسميا التعليق على الاضطرابات، لكن مسؤولين قالا انها بدأت محادثات مع زعماء العشائر بشأن مطالب السكان المحليين والتي تشمل انهاء الاعتقالات التعسفية.

وواصلت «قسد» بيع النفط للحكومة السورية رغم هواجس الولايات المتحدة، وزادت شحناتها في الأسابيع الأخيرة لتخفيف نقص حاد في الوقود نجم الى حد م عن العقوبات الأميركية على ايران وهي داعم مالي رئيسي لحكومة دمشق الأمر الذي أضر بالاقتصاد السوري. لكن سكانا وشيوخ العشائر يقولون ان الاستياء من حكم «قوات سورية الديموقراطية» زاد بين السكان الذين يغلب عليهم العرب، اذ يعترض كثير منهم على التجنيد الاجباري للشباب الذكور وعلى وجود تمييز على مستوى طبقات القيادة العليا. وفي ظل تدهور الأحوال المعيشية، وافتقار كثير من البلدات للكهرباء، يشكو السكان العرب من أن الادارة التي تقودها وحدات حماية الشعب تحابي المناطق. وأثار احتجاز سكان عرب غضب السكان المحليين، ورفع متظاهرون غاضبون ببلدة الطيانة لافتة تقول «سجون قوات سورية الديموقراطية.. العرب 100% الأكراد صفر في المئة. أين العدل».

