عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: دعا رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي الى حل جميع المسائل العالقة مع تركيا بصورة مباشرة من قبل حكومتي البلدين وحسم قضايا المياه والنفط والأمن. ودعا عبد المهدي خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى «حل جميع المسائل العالقة مباشرة بين الحكومتين العراقية والتركية وتوقيع اتفاقيات تعاون مباشر حول المياه والنفط والأمن، وانهاء قضية تواجد القوات التركية في منطقة بعشيقة دون استحصال موافقة الحكومة

العراقية، والانطلاق بمرحلة جديدة من التعاون الأخوي بين البلدين والشعبين وتبادل المصالح وتفعيل عمل اللجنة التنسيقية المشتركة».

وتابع أن «العراق استعاد عافيته وقوته ووحد صفوفه وحقق انتصارا كبيرا ضد الارهاب وهو انجاز مهم للعراق والمنطقة والعالم أننا لانريد أن نقف مع محور ضد آخر وانما نبني علاقات تعاون ممتازة ومتوازنة مع جميع دول الجوار ونركز على المشتركات وتعظيمها لتجاوز الخلافات».

وأضاف «تركيا جار عزيز ودولة مهمة في المنطقة ولدينا علاقات متميزة والكثير من المشتركات والمصالح الاقتصادية وقضايا الأمن والمياه والتجارة والحدود ومواجهة الارهاب»، داعياً الى «اعادة خط سكك الحديد من البصرة الى تركيا ومنها الى أوروبا». وحتى عام 1923، كان يربط بين مدينتي قونيا وأضنة وكل من حلب وبغداد والبصرة خط للسكك الحديدية بطول 1600 كيلومترا.

وتابع عبد المهدي «نحن لا نكتفي فقط بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بل ندعو رجال الأعمال والشركات التركية الى تأسيس مصانع ومصالح وشراكات اقتصادية داخل العراق في مجالات الصناعة والتجارة والاعمار واستثمار الأراضي الزراعية، مما يعمق جذور التعاون ويعود بالنفع على البلدين والشعبين ويفتح أسواق البلدين أمام المنتجات العراقية والتركية والمشتركة، وأن يكون هذا توجها استراتيجيا في العلاقات العراقية التركية».

ولفت الى أن «العراق بلد واعد، ويجب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية مشتركة من أجل تحقيق المنفعة للبلدين والشعبين». كما أكد على «أهمية الانطلاق بمرحلة جديدة من التعاون الأخوي».

وسلم وزير الخارجية التركي رسالة الى رئيس الوزراء العراقي من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت دعوة رسمية لزيارة تركيا. وقال الوزير التركي «العراق بلد مهم بالنسبة لنا وننتظر زيارتكم باهتمام كبير ويسعدنا ما يشهده العراق من استقرار داخلي وأمن وازالة للكتل الاسمنتية وفتح الطرق ونرى في وجود مكتبكم خارج المنطقة الخضراء رسالة بليغة معبرة عن القرب من المواطنين وكسر للحواجز كما يسعدنا تحسين العراق لعلاقاته مع دول الجوار كافة، وأن يلعب العراق دورا اقليميا مهما يتناسب مع حجمه وتاريخه وموقعه».

وأضاف جاويش اوغلو «نثمن سياسة الحكومة العراقية في بناء علاقاتها الخارجية بشكل متوازن ومتين ونتطلع الى حل جميع المسائل العالقة بين البلدين بأجواء ودية وبشكل مباشر». ودعا أوغلو الى رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير الطرق البرية والسكك والتعاون في مجالات مواجهة المنظمات الارهابية وقضايا النفط والمياه وفتح القنصليات»وأبدى استعداد الجانب التركي للتعاون «حول تزويد العراق بالطاقة الكهربائية وتعزيز التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين والاستفادة من القرض التركي الذي أعلن ضمن مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت».

