عربيات ودوليات

واشنطن - طهران الوكالات: توعد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن سياسة الضغط الشديد التي يتبناها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد الجمهورية الاسلامية «مصيرها الفشل».وقال ظريف في مقابلة مع محطة «فوكس» الاخبارية الاميركية «ان سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخاصة بالضغط الشديد على ايران لارضاخها مصيرها الفشل». وحول اعلان الرئيس ترامب وقف الاعفاءات الخاصة بشراء النفط الايراني علق قائلا «ان هذه السياسة تستهدف الشعب الايراني يريدون الضغط على المواطنين الايرانيين بما فيه الكفاية من اجل التحرك ضد الحكومة» واعرب عن اعتقاده بخطأ هذه السياسة «ومن وضعها يعيش في وهم» موضحا ان مثل هذه الضغوط ستزيد من مقاومة الشعب الايراني.

في المقابل قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ان الحملة الأميركية ضد النظام الايراني أثرت على أنشطته لكنه يظل تهديدا عالميا. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن بولتون قوله ان «النظام الايراني يواصل قمع شعبه ولا يزال أكبر ممول للارهاب في العالم ويواصل تطوير الصواريخ البالستية بغرض حمل الأسلحة النووية عندما يحصلون على تلك القدرة».

على صعيد متصل أعلن قائد القوة البحرية بالجيش الايراني أن ايران وروسيا ستجريان مناورات مشتركة هذا العام في السواحل الجنوبية لايران ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا» عن الأميرال حسين خانزادي القول امس انه «على أساس المحادثات التي أجريت هذا العام مع القوة البحرية الروسية فان الأسطول البحري الروسي سيأتي الى مياه ايران الجنوبية لاجراء مناورة بحرية مشتركة وسيرسو في الأسطول الجنوبي» ولم يذكر خانزادي تحديدا الموعد الذي ستجرى فيه المناورات. وأشار الى أن البحرية الايرانية عازمة على مواصلة التدريب والتعاون التقني مع البحرية الروسية.

الى ذلك أعلنت البحرية الاميركية أن الصور التي التقطتها طائرة عسكرية ايرانية بدون طيار حلقت فوق حاملة طائرات أميركية تبحر في الخليج «تعود لاعوام خلت». وقالت كلوي مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية «يبدو ان الصور التي بثها الايرانيون مؤخرا تعود لأعوام خلت اثناء عملية الانتشار الاخير لحاملة الطائرات يو اس اس دوايت ايزنهاور (سي في ان 69)».

