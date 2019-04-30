عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس من أن قيام الأميركيين باطلاق سراح الارهابيين المحتجزين في سورية سيكون جريمة. وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير خارجية بنغلاديش، عبد الكلام مؤمن، في موسكو «تتجلى المعايير المزدوجة في حقيقة أن زملاءنا الغربيين - الأوروبيين في المقام الأول- وأيضا في أجزاء أخرى من العالم لايريدون استقبال الارهابيين الأجانب الذين قام الأميركيون والأكراد بأسرهم في الضفة الشرقية من الفرات. هناك خلاف الأميركان يهددون باطلاق سراحهم، وهو ما سيكون جريمة فظيعة، على ما أعتقد. الأوربيون الذين يحمل هؤلاء المجرمون جنسية بلادهم، يرفضون استقبالهم». وأضاف لافروف «آخر ما سمعته هو محاولة اقناع القيادة العراقية بنقلهم اليهم. كما تعلمون، الأمر لم يعد مضحكا».