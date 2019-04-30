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تونس- د.ب.أ: ردد متظاهرون غاضبون في سيدي بوزيد خلال مسيرة شعبية حاشدة امس شعار الثورة التونسية قبل ثماني سنوات «الشعب يريد اسقاط النظام»، بعد يومين من حادث مأساوي أودى بحياة 12 شخصا من العمال المهمشين بالقطاع الفلاحي. ودخلت ولاية سيدي بوزيد، التي كانت مهدا للثورة التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، في اضراب عام امس دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل تضامنا مع عائلات الضحايا المنحدرين من المناطق الريفية بالجهة. وتوفي العمال ومن بينهم سبع نساء، في حادث صدام بين شاحنتي نقل خفيفتين السبت ما فجر مشاعر من الغضب والحزن في تونس كون الحادث الذي خلف 20 مصابا أيضا، ليس الأول من نوعه لقطاع غير منظم ويفتقد لمعايير السلامة لكنه تسبب في حصيلة كارثية هذه المرة. وأطلق المتظاهرون، في المسيرة التي دعا اليها الاتحاد الجهوي للشغل وشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني، هتافات مناوئة للحكومة ولرئيسها يوسف الشاهد وحركة النهضة الاسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي.

