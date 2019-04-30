عربيات ودوليات

باريس- ستراسبورغ- أ. ف. ب: أعلنت مصادر متطابقة أن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعدون لهجوم يمكن أن يستهدف قوات الأمن «خلال أجل قصير» اوقفوا صباح امس في إطار تحقيق مفتوح في قضية «عصابة أشرار إرهابية إجرامية». وبين الموقوفين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة اعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة وذلك لمحاولته التوجه إلى سورية، كما ذكرت النيابة العامة في باريس. وافاد مصدر قريب من التحقيق أن الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون لقضايا الحق العام. وصرح وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير «هناك أربعة أشخاص تم توقيفهم بسبب خطة اعتداء إرهابي بالغ العنف». وأضاف أن «كل المؤشرات التي نملكها قادتنا إلى توقيفهم للقضاء على هذا الخطر». وبدأت النيابة العامة في باريس التحقيق التمهيدي في الأول من فبراير وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الادارة العامة للامن الداخلي. وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم «داعش» إلى استهدافها.

ورغم هزيمة التنظيم في سورية والعراق، لاتزال فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمر بعدما ضربتها منذ 2015 موجة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصاً. وفي نهاية مارس، وُجّه اتهام إلى رجلين يعاني أحدهما من اضطرابات نفسية، بالتحضير لهجوم على مدرسة أو على شرطي، ووضعا قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قاضي مكلف بقضايا مكافحة الإرهابية.

الى ذلك سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان امس لفرنسا بإبعاد رجل يمضي عقوبة بالسجن في قضية إرهاب إلى الجزائر معتبرة أن لا شيء يدل على أنه «سيتعرض لخطر حقيقي» للتعذيب في بلده. وقال مصدر في المحكمة «إنها المرة الأولى التي تسمح فيها المحكمة بإبعاد شخص مدان في قضية إرهاب إلى الجزائر». وأوضح هذا المصدر أن الأمر لا يتعلق بتغيير في قواعد المحكمة التي كانت تتحفظ على طرد جزائريين إلى بلدهم بسبب لجوء أجهزة مكافحة الإرهاب هناك للتعذيب. وقال إن «الوضع في الجزائر تغير منذ 2015» وهذا البلد «غير ممارساته» وهذا ما يجعل إجراءات الإبعاد إليه ممكنة.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه «ليست هناك أسباب جدية ومؤكدة» للاعتقاد بأن هذا الجزائري الذي حكم عليه في فرنسا في 2015 بالسجن ست سنوات بسبب مشاركة في عصابة للإعداد لعمل إرهابي، سيتعرض لمعاملة غير إنسانية في بلده. وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت على الرجل الذي قالت المحكمة الأوروبية أنه يدعى أ. م. بالسجن لتسليمه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» نظارات للرؤية الليلية وأموالا. وقد لجأ إلى المحكمة الأوروبية ليعترض على قرار إبعاده الذي صدر عن شرطة لوار في فبراير 2018، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الجزائر. لكن المحكمة رفضت حجته وقالت في قرارها إنه في حال إبعاده «لن يقع انتهاك للمادة الثالثة» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.

وقال مصدر في المحكمة إن هذه الهيئة سمحت في ابريل 2018 بإبعاد إمام من مرسيليا إلى الجزائر «لكنه لم يكن محكوما في قضية إرهاب» ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية الجديد «سابقة».

