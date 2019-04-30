عربيات ودوليات

كولومبو- الوكالات: حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا امس من أن الجماعة التي نفذ عناصرها المتطرفون تفجيرات أحد العيد الأسبوع الماضي تخطط للمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات وهي وحدة في الشرطة في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى «قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات» وأضاف «المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفراداً يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات». كما كشف أن «أحد الأهداف الجديدة للمتشددين تقع في باتيكالوا وهي مدينة على الساحل الشرقي قتل فيها 27 شخصاً في تفجير انتحاري على كنيسة ولم يذكر الخطاب أهدافا أخرى محتملة للهجمات التي قد تقع. وأشار الخطاب إلى أن المتشددين يستهدفون خمسة مواقع. ورفعت الحكومة حظر التجول مساء أمس الأحد للمرة الأولى منذ التفجيرات لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية. من جهة ثانية أعلن الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا حظر تغطية الوجه في البلاد، بعد التفجيرات المنسقة التي استهدفت الأحد الماضي 3 كنائس و4 فنادق، وأودت بحياة 253 شخصا وقال سيريسينا إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة وسيصبح هذا الحظر سارياً ابتداءً من الاثنين، وفق بيان صدر عن مكتبه. وأضاف البيان «الحظر هو لضمان الأمن الوطني، لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه».

