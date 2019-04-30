عربيات ودوليات

احتفل المصريون أمس بيوم «شم النسيم» أحد طقوس الاحتفال بالطبيعة، لذلك اختار المصريون القدماء توقيت الاعتدال الربيعي كناية عن بداية تفتح آفاق حياة جديدة.

وغصت الحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ الساحلية، بالملايين حيث أعدت الجهات المسؤولة عن الحدائق والمنتزهات برامج ترفيهية شملت عروضا فنية للفرق الشعبية، ورغم التحذيرات الطبية من الإفراط في تناول الأسماك المملحة إلا أن الأسواق شهدت إقبالا من المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر تحذيرات لمدير مركز السموم، التابع لوزارة الصحة، من خطر تناول الفسيخ في شم النسيم، حيث أكد مدير المركز محمود لطفي، أن ميكروبات «الفسيخ» هي الأقوى على وجه الأرض، مشيراً إلى أنها تقاس بالميكروغرام، وأضاف أنها تستخدم في الحروب البيولوجية.

وقال لطفي خلال مقابلة مع إحدى الفضائيات المصرية إن أعراض تسمم الفسيخ تبدأ بصعوبة البلع وازدواج الرؤية، وحدوث انتفاخ، حتى الإصابة بضعف عضلات الجهاز التنفسي، ناصحاً من يشعر بظهور هذه الأعراض أن يتوجه فوراً إلى مركز السموم، وأضاف أنه إذا وصل في وقت متأخر يتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن مركز السموم في جامعة عين شمس، استقبل في شم النسيم العام الماضي، نحو خمس حالات قاتلة توفي بعضهم، فضلاً عن الحالات الطفيفة التي تستورد لأجلها وزارة الصحة أمصالاً لعلاج تسمم الفسيخ بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت، إن الاحتفال بـ«شم النسيم» والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم لا حرج فيه شرعا لكن بثلاثة شروط.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للمتنزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعا.

وأضافت، لكن بثلاثة شروط أولها عدم تناول أطعمة غير مصرح بها صحيا، وثانيا عدم نشر الضوضاء وإزعاج الغير، وثالثا عدم الخروج عن الآداب العامة وصون حقوق الطريق.

وجاء بيان دار الإفتاء بعد فتاوى سلفية اعتبرت «شم النسيم» عيداً دينياً وثنياً والاحتفال به حرام شرعا.

و«يوم شم النسيم»، عيد يحتفل به المصريون منذ عهد الفراعنة، ويتناولون فيه أطعمة معينة مثل الفسيخ «السمك المملح» والخس والبيض الملون والبصل.

ولهذا اليوم قصة ولهذه الأطعمة حكايات، رواها لـموقع «العربية» الإخباري الالكتروني أحمد عامر الباحث بوزارة الآثار المصرية، ويقول إن اختيار هذا اليوم يرجع لعصر الفراعنة، وعرف بموعد الانقلاب الربيعي، وكان يعني عندهم موعد الحصاد للمحاصيل، ويستعدون للاحتفال بهذا اليوم عبر رحلات نيلية، أو الذهاب لباحات المعابد، ويبدأون الاحتفال منذ بزوغ فجر هذا اليوم.

وقال إن ثقافة الاحتفال بهذا اليوم ظلت متوارثة حتى الآن، ربما ظهر عليها بعض التجديد في الطقوس والعادات، لكن الفكرة واحدة، والأطعمة المتناولة فيها كما هي دون تغيير.

وعن السمك المملح يقول الباحث المصري إن المصريين القدماء كان السمك يمثل عندهم رمزا للخلود، وسرا من أسرار الحياة، فهو قادم من النيل رمز الخلود لديهم، وسر الأقداس في حياتهم، واعتادوا على اصطياد الأسماك النيلية وتنظيفها جيدا ثم يقومون بتمليحه حتى لا تفسد ثم يتناولونه في هذا اليوم احتفالا بالحياة.

