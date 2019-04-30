دوليه

لم يستغل بايرن ميونيخ الخدمة التي قدمها لها شالكه السبت بفوزه على بوروسيا دورتموند (2-4)، على أكمل وجه بعدما اكتفى بنقطة من مباراته ومضيفه المتواضع نورمبرغ بالتعادل معه 1-1 اول من امس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.

وكانت الفرصة قائمة أمام النادي البافاري لكي يقطع شوطا هاما نحو لقبه السابع على التوالي من خلال الابتعاد عن دورتموند بفارق 4 نقاط قبل 3 مراحل على نهاية الموسم بعد سقوط الأخير السبت في دربي الرور. لكن بايرن كان في طريقه لتلقي هزيمته الأولى أمام نورمبرغ في آخر 14 مواجهة بينهما في الدوري، وتحديدا منذ خسارته بثلاثية نظيفة في 7 اكتوبر 2007، لولا البديل سيرج غنابري والحظ الذي عاند صاحب الأرض وحرمه من فوزه الرابع فقط هذا الموسم.

وبعد شوط أول عقيم، فاجأ نورمبرغ ضيفه البافاري العملاق بهدف في الدقيقة 48 عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف المنطقة بعدما صد الحارس سفين اولريش محاولة لإدوارد لوفين، فأطلقها أرضية رائعة على يمين بديل مانويل نوير المصاب. وحاول فريق المدرب نيكو كوفاتش جاهدا العودة الى اللقاء، لكنه لم ينجح في الوصول الى الشباك حتى ربع الساعة الأخير، عندما تمكن غنابري، الذي دخل بداية الشوط الثاني بدلا من توماس مولر، من ادراك التعادل بمساعدة الحظ، إذ حاول المدافع روبرت باور قطع كرة عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان، فارتدت من غنابري وسقطت فوق الحارس كريستيان ماتينا (75).

وكاد البديل الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) أن يكلف بايرن غاليا جدا عندما تسبب بركلة جزاء في الوقت القاتل بعد ضرب بكوعه النمسوي يورغ مارغرايتر داخل المنطقة، لكن الحظ أسعف فريق كوفاتش لأن تيم ليبولد سدد الكرة في القائم الأيسر (1+90). ثم حصل بايرن على فرصة لا تعوض لخطف الفوز حين انطلق كومان بهجمة مرتدة سريعة وأصبح وحيدا في مواجهة الحارس، لكنه سدد الكرة في الأخير وفرط على فريقه فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق 4 نقاط قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم.

وعلق كوفاتش على ما حصل في الوقت القاتل من اللقاء، بالقول «ما حصل في الدقائق الخمس الأخيرة كان مذهلا»، مضيفا لشبكة «سكاي» بأن الدوري الألماني «مجنون، رأينا ذلك بالأمس (مباراة دورتموند وشالكه) واليوم». من جهته أقر الظهير النمسوي دافيد ألابا بالاحباط الذي شعر به مع زملائه بعد المباراة لأنه «كنا ندرك بأننا أمام فرصة كبيرة، لذلك لم تكن الأجواء رائعة في غرفة الملابس بعد المباراة...».

