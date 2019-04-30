دوليه

اشاد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمهاجمه الارجنتيني سيرجيو باغويرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى بيرنلي أول من امس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي الامر الذي قرّب فريقه من التتويج بلقب البطولة بعد تصدره الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول الثاني على بعد مرحلتين من نهاية المسابقة.

وقال غوارديولا :»انه اسطورة، يقوم بذلك في كل مرة، يسجل الاهداف المهمة لنا دائما». واضاف «كانت ردة فعل فريقي رائعة بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا على يد توتنهام، لقد لعبنا ضد بيرنلي من دون دي بروين وفرناندينيو والفوز هنا ليس سهلا».

واوضح «استحقينا الفوز في المباراة لاننا سيطرنا عليها تماما ولم نتعرض لاي ضغط على مرمانا».

ورفع سيتي رصيده الى 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول قبل نهاية البطولة بمرحلتين.

ويلتقي سيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.

