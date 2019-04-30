دوليه

رفض مدرب مان يونايتد، أولي غونار سولسكاير، لوم حارسه الإسباني، دافيد دي خيا، بعدما ارتكب الأخير خطأً جديدًا، كلف فريقه التعادل مع ضيفه تشلسي 1-1، أول من أمس، في ختام الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي.

وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سئل المدرب النرويجي عما إذا كان يتوجب عليه، الاحتفاظ بدي خيا على الدكة، فرد قائلًا: «لا، دافيد كان حارسا رائعا في هذا النادي».

وتابع: «ردة فعله بعد مباراة مانشستر سيتي كانت جيدة، وأنا أثق به. . يعرف أنه كان بإمكانه أن يتصرف بشكل أفضل في لقطة الهدف، لكنها واحدة من تلك الأشياء التي حدثت مجددا».

وحول أداء فريقه، قال: «قدمنا الأداء ذاته أمام مانشستر سيتي، وبدأنا جيدا، لكننا اليوم لم نجد إيقاعنا مجددا، احتجنا لأن تكون وتيرة اللعب أسرع، مع حدة أكبر، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك».

وأضاف سولسكاير: «لا تعرف أبدا ما سيحدث، شعرنا أننا بحاجة للفوز، اللاعبون بدأوا المباراة بشكل رائع، خلقوا الفرص وانطلقوا من الخلف، ثم في الشوط الثاني فشلنا في استعادة إيقاعنا وجودتنا».

