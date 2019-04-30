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وفاة لاعب تشيكي في تركيا


أعلن فريق ألانياسبور خامس الدوري التركي أول من امس وفاة لاعب وسطه المهاجم الدولي التشيكي جوزيف سورال في حادث حافلة خلال العودة من قيصري حيث خاض مباراة في الدوري ضد قيصري سبور (1-1). وأوضح نادي ألانياسبور في بيان أن «لاعبنا التشيكي جوزيف سورال الذي تعرض لإصابة خطيرة في حادث حافلة صغيرة كانت تقل سبعة من لاعبينا، لم يتم إنقاذه على الرغم من كل الجهود المبذولة في المستشفى». ووقع الحادث ليلة أول من أمس بعد عودة ألانياسبور في رحلته لمواجهة قيصري سبور (1-1) في المرحلة الثلاثين من الدوري التركي.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن سورال (28 عاما) وستة من زملائه في الفريق اختاروا استئجار حافلة صغيرة خاصة مع سائق للعودة إلى ألانيا، فيما عاد بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على متن حافلة الفريق أو سياراتهم الخاصة.


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