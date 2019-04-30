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دوليه

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ليل سحق نيم


سحق ليل الثاني ضيفه نيم بخماسية نظيفة أول من امس في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، معززا حظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 2012.
ووسع ليل ثاني الترتيب خلف باريس سان جرمان الذي حسم اللقب، الفارق عن ليون الثالث الى ست نقاط، قبل المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب الأخير الأسبوع المقبل، علما بأن ليل يتفوق بفارق كبير من الأهداف أيضا (+30 مقابل +15 لمنافسه). وحقق كاين فوزا صعبا على ديجون 1-0 بهدف للمغربي فيصل فجر في الدقيقة 67، ليبقي على آمال فريقه بتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية. ورفع كاين رصيده الى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو السابع عشر، والذي يحل في هذه المرحلة ضيفا على رين الأربعاء المقبل.


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