الأولى

تسلم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس شهادة تقدير من مجموعة البنك الدولي تقديرا لدور سموه كرائد للعمل التنموي وداعم لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي. (طالع ص 2 - 3)

جاء ذلك خلال استقبال سموه وزير المالية

د. نايف الحجرف ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد فريد بلحاج بن الصادق والوفد المرافق.

وقال سمو الأمير في كلمة بهذه المناسبة: يسرني وأنا أتقبل شهادة التقدير ودرع التكريم اللتين قدمتا لي ولبلدي الكويت كتكريم استثنائي من الرئيس المؤقت لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا، أن أعبر عن امتناني وامتنان شعب الكويت لهذه المبادرة الكريمة التي تأتي من منظمة عالمية ترعى وتدعم وتضمن برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والأقل نموا بالذات وتحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

واضاف سموه : إننا في الكويت شعبا وحكومة ومنذ انضمامنا إلى عضوية البنك الدولي عام 1962 وانطلاقا من إيماننا العميق بأن أحد أهم متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي بلد مجاور أو غير مجاور هو تقديم العون والمساعدة والتمويل للبرامج التنموية للدول المحتاجة من اجل القضاء على الفقر وإنعاش الفعاليات الاقتصادية حسب امكاناتنا المتاحة. واشار سموه إلى ان الكويت قامت منذ عام 1961 بتأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي اسهم منذ ذلك الوقت في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 120 دولة في العالم، كما اسهمت الكويت وبكل فاعلية وباستمرار في جميع المؤسسات التنموية الدولية وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي التي تشهد بأن الكويت من أكثر الدول تعاونا معها في الخطط التنموية للدول النامية والأقل نموا. وقال سموه : أود أن أعبر عن عزمنا الاستمرار في هذا النهج الذي يؤمن به شعبنا وجبل عليه، انطلاقا من الإرث التاريخي للكويت في مجالات المساعدات الإنسانية والمساهمة في مساعدة الدول التي تجتاحها الكوارث الطبيعية والمآسي الإنسانية. واضاف سموه: أرجو أن تنقلوا تحياتي وتقديري الكبيرين للرئيس المؤقت لمجموعة البنك الدولي على هذا التكريم الاستثنائي، وشكرا لكم صديقنا العزيز والوفد المرافق لكم من البنك الدولي على مشاركتكم الشخصية في تقديم شهادة التقدير ودرع التكريم اللذين قبلتهما بكل امتنان. بعدها قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد بلحاج: إنه لمن دواعي سروري أن اكون معكم اليوم ممثلا عن رئيس مجموعة البنك الدولي لتكريم سموكم تقديرا لدوركم الريادي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم من خلال المساعدات والمساندات التي تقدمها الكويت والتي تستفيد منها أكثر من 100 دولة حول العالم. واضاف: تلعب الكويت تحت قيادتكم الحكمية والرشيدة دورا مهما في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية من خلال تمويلاتها الانمائية المباشرة لبلدان المنطقة. واشار الى ان تكريم سمو الامير يأتي تقديرا لمساهمات الكويت في العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية، التي تعتبر احدى المؤسسات الهامة في مجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم المساعدات لدعم التنمية في الدول الاكثر فقرا في العالم.وقال: ان التعاون مع الكويت قديم ومتجذر، مؤكدا أن البنك سيمضي قدما بصفة ايجابية في هذا التعاون، لاسيما فيما يخص دور الكويت ودور سمو الامير في دعم الاقتصاد ودعم التنمية في المنطقة والعالم بصفة عامة. من جانبه قال المدير التنفيذي وعميد مجلس الامناء في البنك الدولي د. ميرزا حسين ميرزا في تصريح مماثل: إن الكويت ساعدت في الكثير من مشاريع البنك الدولي لانتشال كثير من الدول من براثن الفقر وتحسين الخدمات وتوفير الخدمات الاساسية لكثير من الشعوب في اكثر من 100 دولة على صعيد الكهرباء والماء والصرف الصحي والتعليم والصحة. وبين أن الهدف من هذا الدرع هو الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد من قبل مجموعة البنك الدولي لكي ينقل طموح كثير من هذه الشعوب إلى التنمية التي يريدونها وتحسين مستويات الخدمة بالاضافة إلى توفير الحياة الكريمة لكثير من الشعوب وازالتهم من الفقر. من جانبها، قالت مجموعة البنك الدولي إن تكريم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جاء مستحقا وتقديرا لدور سموه القيادي في دعم جهود التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تقديم المساعدات لنحو 100 دولة نامية من دون شروط وبلا تدخلات سياسية. وأضاف الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في لقاء مع (كونا) امس ان حجم المساعدات الحكومية الكويتية للتنمية تشكل نحو 1?2% من إجمالي الدخل القومي الذي يتجاوز نسبة الـ 0?7% المستهدفة من الأمم المتحدة. وذكر الخوجة أن ما يميز الكويت عن غيرها أنها تقدم تلك المساعدات من دون شروط، وبلا تدخلات سياسية، موضحا أن مساعدات الكويت تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة مئات الملايين من الفقراء حول العالم. وأفاد بأن هذه المساعدات تسهم أيضا في بناء منشآت البنية التحتية للدول النامية بما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.