الأولى

سعدت الكويت أرضاً وشعباً، أمس بما حظي به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- من تكريم وتقدير عالميين في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحتلها سموه بين قادة العالم وبما يكنه العالم، بمختلف منظماته، من حفاوة وتقدير وعرفان بالدور الرائد لسمو الأمير في مجال العمل التنموي، ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي من أجل القضاء على الفقر وتقديم العون والمساعدة لتمويل البرامج التنموية في الدول المحتاجة.

تكريم سمو الأمير، الذي جرى أمس من قبل البنك الدولي عرفاناً بدور سموه، هو دون شك، وكما أكد سموه في كلمته تكريم استثنائي للكويت وشعبها من أحد أهم المنظمات العالمية الداعمة والراعية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

لقد لعب صاحب السمو، ومنذ بداية مسيرته الحافلة بالعطاء من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، ليس في منطقتنا فحسب بل وفي ربوع العالم كله، ولم يوفر سموه وقتاً ولا جهداً ولا مالاً في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي إيمانا من سموه بأهمية السلام والاستقرار في تعزيز الرفاهية لشعوب العالم، وهو ما أكده ممثل البنك الدولي في كلمته أمس، حينما شدد على أن الكويت تلعب تحت قيادة سمو الأمير الحكيمة والرشيدة دوراً مهماً في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تمويلاتها الانمائية المباشرة لبلدان المنطقة.

هذا التكريم العالمي الاستثنائي المستحق لصاحب السمو، يؤكد أن العالم كله يقدر باعزاز وإجلال مواقف ومبادرات سمو الأمير الإنسانية والاجتماعية والإنمائية، ويعطي سموه المكانة المرموقة التي يستحقها عن جدارة، كما يشير إلى اعتراف عالمي بحنكة وحكمة سموه وقيادته الرشيدة.

إن اللسان ليعجز عن وصف الفرحة بهذا التقدير العالمي لقامة سمو الأمير، القائد والسياسي والدبلوماسي، ورجل السلام والتنمية، وأمير الإنسانية الساعي لخير العالم وأمنه واستقراره، ونحن ككويتيين ليملؤنا الفخر والاعتزاز بقائد مسيرتنا، وأميرنا، ووالدنا، وحكيمنا، الذي يعمل جاهداً في سبيل رفعة شأننا وتنمية وطننا، وتعزيز أمننا واستقرارنا ورخائنا.

نبارك لسمو الأمير وللكويت وشعبها هذا التكريم العالمي الاستثنائي لسموه، سائلين الله أن يحفظ سموه ذخراً وسنداً لنا، وأن تظل الكويت دائما وأبدا تزهو بقائدها، وهي تعيش لحظات الفخر والاعتزاز.

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

