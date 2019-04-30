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باريس- (كونا) - بحث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من القضايا وسلمه رسالة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وذكرت سفارة الكويت في فرنسا في بيان ان الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال العديد من القضايا المهمة في المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك. واضاف البيان ان الشيخ ناصر صباح الاحمد وماكرون بحثا كذلك سبل تعزيز العلاقة الثنائية لاسيما في مجالات الثقافة والصحة والبيئة والمجال العسكري والاقتصادي وفي إطار خطة الكويت 2035 مع مراعاة الالتزام البيئي.

واوضح ان الرئيس ماكرون اكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين وحرصه على العمل على تعميقها. واشار الى ان الرئيس الفرنسي طلب من الشيخ ناصر صباح الاحمد نقل تحياته الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتمنياته له بموفور الصحة والتوفيق. وقال ماكرون ان الكويت شريك قديم وقوي لفرنسا من خلال التمثيل الدبلوماسي والعمل الإنساني. واضاف ان لقائه مع الشيخ ناصر الصباح فرصة لإعطاء نظرة عامة على القضايا الدولية والإقليمية لاسيما مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. واعرب الرئيس الفرنسي عن الشكر لدور الكويت الفعال كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وذكر البيان ان الشيخ ناصر صباح الاحمد اعرب من جانبه عن شكره للرئيس الفرنسي على حفاوة الترحيب كما عبر عن تقدير الكويت لعلاقاتها المتميزة والمتشعبة مع جمهورية فرنسا الصديقة. وأكد النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع تطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حيال العديد من المواقف والقضايا. إلى ذلك وصل النائب الأول أمس إلى لندن في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره البريطاني.