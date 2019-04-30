الأولى

علمت النهار بتوجه الحكومة لمناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في جلسة اليوم، وسط توقعات بأن تمتد الجلسة الى ما بعد العشاء، وقال مراقب المجلس النائب نايف المرداس إن هناك بنودًا سيتم تأجيلها في حال مناقشة استجوابي وزير الاعلام والوزير أنس الصالح.

وكان مجلس الوزراء استعرض المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الذي شرح ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية. وجدد مجلس الوزراء تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، معرباً عن تأييده ودعمه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد. من جهتهم، أكد النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي مقدمو استجواب الوزير الجبري في ردهم على استيضاح الوزير ان الاستجواب متوافق تماما مع الدستور والقانون وقد احتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها، داعين الوزير الى صعود المنصة ومواجهة الاستجواب وعدم خلط الأوراق.

بدوره عقب النائب عادل الدمخي على قول البعض أنه وقع في فخ الليبراليين، بقوله: كل إنسان يتحمل مسؤوليته، والشعب الكويتي هو الحكم، والذي يرى هذه الاخطاء يحكم، ونحن في الاستجواب ذكرنا الاخطاء، وفي آخره ستتضح جميع المخالفات. وقال: ليس هدفنا شخص الوزير الجبري، المعروف بحسن الاخلاق والطيبة، ولكن الإصلاح ليس فيه مجاملة، ومن صالح البلد تفعيل الادوات الرقابية. من جانبه، تطرق النائب الحميدي السبيعي في تصريح له امس الى ثلاثة وزراء ونائب واحد، مشددا على مواجهة ما سماه مسلسل اللعب بالعلاج بالخارج الذي مازال مفتوحا على مصراعيه، مضيفا: وجهت إنذارا نهائيا لوزير الصحة من خلال أسئلة برلمانية، وللعلم فان اسهل وزير يطير هو الوزير الشيخ. واستغرب السبيعي كلام النائب عبد الله الكندري وقوله ان استجواب الروضان من تاجر لتاجر، معلقا: ارجو عدم ترويج الاشاعات التي من بينها ان الحكومة نجحتك في الانتخابات لاسقاط عبد الكريم الكندري بالانتخابات المقبلة. وبين ان وزير التجارة تعهد بمعالجة كل الملاحظات والمخالفات التي اوردتها في الاستجواب ولذلك ارتأيت تأجيله، واذا لم ار جدية فسيكون لنا موقف في دور الانعقاد المقبل. واضاف ان الوزير نايف الحجرف أحال لي اجابات وافية من هيئة الاستثمار ومن ادارة الجمارك، وتبين لي ان قياديا في الجمارك لم يقدم ذمته المالية ويتم التحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد وان قياديا اخر في الجمارك يجب ايقافه عن العمل مؤقتا بعد انتهاء التحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد.