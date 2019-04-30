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أعلن خالد راعي الفحما مشرف حملة مشروع جمع دية خالد نقا العازمي عن جمع أكثر من 6 ملايين دينار من مبلغ الدية البالغ 10 ملايين دينار، وذلك حتى الساعة السادسة من مساء امس. وكانت مبرة العوازم الخيرية اعلنت في الساعة الـ 11 من صباح امس فتح باب التبرع رسميا عبر الكي نت والموقع الالكتروني وباشراف من وزارة الشؤون وعلى هذا الاثر تدافع آلاف العوازم وابناء الكويت على مقر حملة التبرع في جنوب الصباحية.

وأطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، امس حملة واسعة لجمع تبرعات من أجل دفع دية لإطلاق سراح المواطن خالد نقا العازمي بعد ان قضى قرابة 19 عاما في السجن.

