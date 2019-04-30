الأولى

اوضح مكتب رئيس مجلس الامة أن الرئيس مرزوق الغانم أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي قبل أيام أن أحدا في الكويت لا يملك التدخل في القضاء الكويتي المستقل والنزيه.

وأضاف أنه أوضح لها أثناء لقائها معه وفي سياق مطالبتها بمراعاة الظروف الانسانية للمواطنة الروسية التي تخضع للمحاكمة في الكويت أن الأمر بيد القضاء وحده و ليس لاحد التدخل في المحاكمة، ويمكنكم ان تطلبوا من القضاء بشكل مباشر عن طريق المحامين.

ودعا مكتب الرئيس الغانم في بيان له امس وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الى عدم نسبة أي تصريح أو قول لرئيس المجلس الا من خلال ما يصرح به شخصيا أو ما يصدر عن مكتبه بشكل رسمي. وقال المكتب في بيان صحافي عندما يريد رئيس مجلس الأمة ان يدلي برأي ما أو أن يوضح موقفاً ما، فانه يقوم بذلك عبر تصريحه المباشر لوسائل الاعلام او عبر كلمة او خطاب او عبر بيانات صحافية تصدر عن مكتبه بشكل رسمي، وعليه فان النقل عنه عبر مصادر غير محددة او اوساط مجهولة هو نقل يفتقد للمصداقية وهو غير ملزم به.

واختتم مكتب رئيس مجلس الأمة بيانه قائلا اننا ننشر هذا البيان منعا للتأويل والتحريف الذي ينتهجه بعض السياسيين للأسف، وللتحذير من النقل غير الرسمي عن الرئيس.