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أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس تعليمات بإعطاء مهلة 6 أشهر للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية لتجديدها مراعاة لظروفهم الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التعليمات جاءت ببادرة انسانية ليتمكن البدون خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية خلال الفترة من بداية مايو المقبل حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي 2019.

وذكر البيان أن وكيل الوزارة د. مصطفى رضا خاطب كل المناطق الصحية لتنفيذ تلك التعليمات واعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية اكتوبر. يذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر تعليماته في السابق بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية ليتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية من بداية شهر يناير لعام 2018 حتى نهاية ابريل من العام الحالي 2019.