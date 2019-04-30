أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

واستقبل سموه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وأعضاء اللجنة العليا لحفل تكريم الفائزات بجائزة الكويت للمرأة المتميزة تحت شعار قدوة وفايز علي المطيري وذلك بمناسبة اعادة انتخابه مديراً عاماً لمنظمة العمل العربي.

كما استقبل سموه سفير جمهورية تشاد لدى دولة الكويت علي أحمد أغبش وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

