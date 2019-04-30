أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد فريد بلحاج بن الصادق والوفد المرافق حيث قدم لسموه شهادة تقدير من مجموعة البنك الدولي تقديرا لدور سموه كرائد للعمل التنموي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي.

وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

يسرني وأنا أتقبل شهادة التقدير ودرع التكريم اللذين قدما لي ولبلدي الكويت كتكريم استثنائي من السيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس المؤقت لمجموعة البنك الدولي أن أعبر عن امتناني وامتنان شعب الكويت لهذه المبادرة الكريمة التي تأتي من أحد أهم منظمة عالمية ترعى وتدعم وتضمن برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والأقل نموا بالذات وتحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

إننا في الكويت شعبا وحكومة ومنذ انضمامنا إلى عضوية البنك الدولي عام 1962 وانطلاقا من إيماننا العميق بأن أحد أهم متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي بلد مجاور أو غير مجاور هو المشاركة مع الدول المحتاجة في تقديم العون والمساعدة والتمويل لبرامجها التنموية للقضاء على الفقر وإنعاش الفعاليات الاقتصادية حسب امكانياتنا المتاحة ولذلك قامت الكويت ومنذ عام 1961 بتأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي اسهم ومنذ ذلك الوقت في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأكثر من 120 دولة في العالم كما اسهمت الكويت وبكل فاعلية واستمرار في جميع المؤسسات التنموية الدولية وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي والذي تفتخر الكويت بأنها من أكثر الدول تعاونا معها في الخطط التنموية للدول النامية والأقل نموا.

وأود أن أعبر عن عزمنا على الاستمرار في هذا النهج والذي يؤمن به شعبنا وجبل عليه انطلاقا من الإرث التاريخي للكويت في مجالات المساعدات الإنسانية والمساهمة في مساعدة الدول التي تجتاحها الكوارث الطبيعية والمآسي الإنسانية.

أرجو أن تنقلوا تحياتي وتقديري الكبيرين للسيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس المؤقت لمجموعة البنك الدولي على هذا التكريم الاستثنائي وشكرا لكم صديقنا العزيز والوفد المرافق لكم من البنك الدولي على مشاركتكم الشخصية في تقديم شهادة التقدير ودرع التكريم واللذين قبلتهما بكل امتنان».

بعدها ألقى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد بن الصادق كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن اكون معكم اليوم «أمس» في دولة الكويت ممثلا عن رئيس مجموعة البنك الدولي لتكريم سموكم تقديرا لدوركم الريادي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم من خلال المساعدات والمساندات التي تقدمها دولة الكويت والتي تستفيد منها أكثر من 100 دولة حول العالم.

مشيراً إلى أن دولة الكويت تلعب تحت قيادتكم الحكمية والرشيدة دورا مهما في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية من خلال تمويلاتها الانمائية المباشرة لبلدان المنطقة.

واستطرد «ويأتي تكريم سموكم تقديرا لمساهمات دولة الكويت في العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية والتي تعتبر احدى المؤسسات المهمة في مجموعة البنك الدولي والمعنية بالخصوص بتقديم المساعدات لدعم التنمية في الدول الاكثر فقرا في العالم.

ومضى قائلاً «سنحتفل اليوم مع شركائنا في دولة الكويت بمناسبة مرور عشرة اعوام على افتتاح مكتب البنك الدولي في دولة الكويت والذي ساهم بتعزيز العلاقة بين دولة الكويت ومجموعة البنك الدولي، مسترسلاً ويسرني أن اغتنم هذه الفرصة لاعبر كذلك لسموكم عن شكر مجموعة البنك الدولي للدعم اللامحدود الذي يتلقاه مكتب البنك الدولي من حكومة دولة الكويت منذ سنوات.

وواصل مخاطباً الأمير «أكرر شكري لمساعدتكم ومساعدة دولة الكويت حكومة وشعبا لدعمها للجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر في العالم ويسرني في هذه المناسبة ان اقدم هذا الدرع التقديري لسموكم باسم رئيس مجموعة البنك الدولي وشكرا جزيلا على الاستضافة وكل ما تعملونه في النطاق الاجتماعي والتعاون الدولي والجهات ضد الفقر حول العالم».

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

وقد صرح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بن بلحاج بهذه المناسبة قائلا «كان لنا اليوم شرف لقاء مع سمو الأمير حيث كان اللقاء شيقا وكان فرصة لكي نستغل خبرة سمو الامير ونتداول عدة أمور لا سيما منها التعاون ما بين البنك الدولي ودولة الكويت».

وأضاف بلحاج أن هذا التعاون قديم ويتجذر في عمق تاريخ البنك الدولي وعمق تاريخ دولة الكويت مؤكدا أن البنك سيمضي قدما بصفة ايجابية في هذا التعاون لا سيما فيما يخص دور دولة الكويت ودور سمو الامير في دعم الاقتصاد ودعم التنمية في المنطقة والعالم بصفة عامة.

من جانبه قال المدير التنفيذي وعميد مجلس الامناء في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسين ميرزا في تصريح مماثل عقب لقاء سموه «تم اليوم «أمس» تقديم درع تذكاري إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الاحمد من مجموعة البنك الدولي».

وأضاف ميرزا «وبالنيابة عن رئيس البنك الدولي قام فريد بلحاج نائب مدير البنك بتقديم الدرع هذا الدرع الذي كان حقيقة شكر وعرفان من مجموعة البنك الدولي ومساهميه للدور القيادي الذي يقوم به صاحب السمو ودولة الكويت في التنمية والتنمية المستدامة».

وأوضح أن الكويت ساعدت في الكثير من مشاريع البنك الدولي لاجتثاث كثير من الدول من براثن الفقر وتحسين الخدمات وتوفير الخدمات الاساسية لكثير من الشعوب واكثر من 100 دولة سواء كان على صعيد الكهرباء والماء والصرف الصحي والتعليم والصحة.

وبين أن الهدف من هذا الدرع هو الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد من قبل مجموعة البنك الدولي لكي ينقل طموح كثير من هذه الشعوب إلى التنمية التي يريدونها وتحسين مستويات الخدمة بالاضافة إلى توفير الحياة الكريمة لكثير من هؤلاء الشعوب وازالتهم من الفقر.

وأعرب عن الفخر حقيقة بهذا التكريم الذي قدمه البنك الدولي أول مرة لحضرة صاحب السمو والذي يدل على الجهود التي يقوم فيها حضرة صاحب السمو وتثمينه من قبل المجتمع الدولي. صاحب السمو أمير البلاد مصافحاً محمد فريد بلحاج بن الصادق

