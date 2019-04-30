أول النهار

قالت مجموعة البنك الدولي إن تكريم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جاء مستحقا وتقديرا لدور سموه القيادي في دعم جهود التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تقديم المساعدات لنحو 100 دولة نامية «دون شروط وبلا تدخلات سياسية».

وأضاف الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة في لقاء مع (كونا) أمس الاثنين ان حجم المساعدات الحكومية الكويتية للتنمية شكل نحو 1?2 في المئة من إجمالي الدخل القومي والذي يتجاوز نسبة 0?7 في المئة المستهدفة من الأمم المتحدة.

وذكر الخوجة أن «ما يميز الكويت عن غيرها أنها تقدم تلك المساعدات دون شروط وبلا تدخلات سياسية» موضحا أن مساعدات الكويت تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة مئات الملايين من الفقراء حول العالم.

وأفاد بأن هذه المساعدات تسهم أيضا في بناء منشآت البنية التحتية للدول النامية بما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وبين أن انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتزامن مع استقلال الكويت عام 1961 دليل على التزامها بمساعدة الدول النامية عبر تخصيص جزء من مواردها لخدمة جهود التنمية في تلك الدول. وقال الخوجة ان إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 16 مليار دولار أميركي في حين بلغت قيمة المنح حوالي سبعة مليار دولارات.

واضاف أن الكويت تسهم أيضا في دعم العديد من المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية والتي تعتبر احدى اهم المؤسسات في مجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم المساعدات والقروض لدعم التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض.

وأشاد في هذا السياق بمساهمات سمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد في المؤتمرات العربية والدولية عبر تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المبادرين في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا.

وعن الجهود المشتركة بين مجموعة البنك والكويت وانعكاساتها على التنمية محليا ودوليا قال الخوجة إن «الكويت ظلت لأكثر من 55 عاما عضوا مهما في المؤسسة الدولية للتنمية» مؤكدا ان «مجموعة البنك الدولي تدرك أهمية الكويت كمساهم مالي منذ زمن طويل في المؤسسة منذ الدورة الخامسة لتجديد موارد المؤسسة عام 1977».

وأعرب عن شكر مجموعة البنك الدولي للكويت على مساندتهاالمستمرة مضيفا أن مؤسسة التنمية الدولية تعمل على وضع حد للفقر المدقع في اشد بقاع العالم فقرا وتعزيز الرخاء المشترك حول العالم.

ومضى الى القول ان «الكويت ظلت شريكا ثابتا في المساعدة على ترجمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تدابير ونتائج تقودها البلدان المعنية.

وأوضح أنه بفضل عضوية الكويت في المؤسسة الدولية للتنمية فقد تم زيادة أثر مواردها الإنمائية وتعظيم معارفها وقدراتها في الوقت الذي تعمل فيه المجموعة مع الكويت على الاستثمار في البشر والتغلب على العقبات التي تقف في طريق التنمية والمساعدة على تنمية الاقتصادات.

وعن أبرز الانجازات التي حققتها مجموعة البنك الدولي بعد 10 سنوات على افتتاح مكتب تمثيلي لها في الكويت قال الخوجة إن هناك العديد من النتائج والإنجازات مشيرا الى بعض الأمثلة كدعم إنشاء هيئات عامة مثل جهاز مكافحة الفساد (نزاهة) والمركز الوطني لتطوير التعليم وجهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن البنك الدولي قام كذلك بتقديم دعم واسع النطاق لتطوير الإستراتيجيات والتخطيط وتطوير القيادة والتدريب للمهنيين في المدارس وتحسين الكفاءة في الدورة المستندية وتحسين إحصاءات العمل وإنشاء نظام معلومات سوق العمل في الادارة المركزية للاحصاء إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت.

