وطن النهار

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس «حفل افتتاح متحف قصر السلام».

هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية عبدالعزيز سعود اسحق ورئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية الدكتور عبدالله يوسف الغنيم والقائمين على الحفل.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم قام صاحب السمو أمير البلاد بجولة في متحف تاريخ الكويت عبر حكامها حيث اطلع سموه على ما احتواه من مقتنيات ووثائق تاريخية بعدها تم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كلمة قال فيها: إن لقصر السلام قيمة تاريخية ووطنية كبيرة في نفوس حكام الكويت وشعبها حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى حقبة الستينات أثناء حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه وعرف باسم قصر الضيافة حيث كان مخصصا لاستقبال الملوك والرؤساء وكبار الزوار ووصل عددها إلى أكثر من (166) زيارة فهو أحد أهم المعالم في الدولة لما شهده من أحداث دبلوماسية بارزة.

وأضاف الجراح «جاءت فكرة تحويله إلى متحف عام (2013) ليوثق تاريخ هذا القصر ومتحف يوثق تاريخ الكويت عبر حكامه ويحكي الحضارات التي سكنت في هذه الأرض وأهميتها الجغرافية وبادر الديوان الأميري بتعليمات سامية لإعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي والذي ظل صامدا في وجه الاحتلال الغاشم للكويت عام (1990) والتخريب والدمار الذي حصل له.

مستطردا: حيث تم ترميم القصر وإعادة التشطيبات المعمارية وضمان سلامته الإنشائية كما كانت وبالمواد والأشكال والأبعاد الأصلية نفسها وتم عمل التجهيزات الداخلية لتحويل القصر إلى متحف يحوي تاريخ القصر وتاريخ حكام الكويت ليعيد إلى الواجهة أحد المعالم التاريخية والتي شهدت مرحلة مهمة في تاريخ الكويت السياسي ليصبح لدينا أيقونة وعلامة بارزة تمثل الدولة على مدى العصور وشاهدا على أهمية هذا الصرح المعماري ذي الطابع الهندسي الفريد من نوعه غير المسبوق.

وزاد الجراح: واليوم تكللت عملية تنفيذ إعادة إعمار القصر وتحويله إلى متحف بعد (6) سنوات من العمل المضني والدؤوب ليكون هو المتحف الرسمي للدولة، متداركاً وأستأذن سموكم للاعراب عن خالص الشكر والتقدير للجهود المضنية والمتواصلة التي بذلها كافة العاملين في هذا المشروع من باحثين ومهندسين ومخططين وفنيين وإداريين وفي مقدمتهم عبدالعزيز سعود اسحق والأخت الكريمة الشيخة منى الجابر الصباح لإنجاز هذا الصرح الرائع والجميل فلهم خالص الشكر والثناء.

ختاما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويسبغ عليكم أثواب الصحة والعافية لتنعم هذه الأرض الطيبة بالسلام والأمان والاستقرار.

وتم عرض فيلم وثائقي حمل عنوان «تاريخ الكويت عبر حكامها» بعدها تم عزف اغنية منزل الخير.. هذا وتم إهداء سموه وسمو ولي العهد هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

