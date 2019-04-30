وطن النهار

بذلت رئيس مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان الأميري الشيخة منى جابر العبدالله الجابر الصباح جهدا جبارا في جميع مراحل طرح المبادرة وانشاء وتجهيز متحف قصر السلام لتكون بهذا الانجاز المتميز قد اسهمت بأن تخطو الكويت خطوة جديدة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 التي كان من أهم ركائزها بناء الانسان الكويتي والحفاظ على هويته الوطنية من خلال الحفاظ على تاريخ هذا الوطن العزيز.

قصر السلام أو (قصر الضيافة) كما كان يعرف سابقا هو تحفة معمارية وصرح حضاري يسهم في الحفاظ على تاريخ الكويت الممتد لأكثر من 300 عام يحاكي فيها تاريخ البلاد وحكامها الـ15 ومراحل تطور الحياة فيها في مشهد بديع يجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر والمستقبل. واستمر قصر السلام في عمله باستقبال ضيوف الكويت حتى عام 1990 عندما حلت كارثة الغزو العراقي الغاشم على الكويت فتم تدمير القصر ونهب محتوياته ودخل في عالم النسيان لاسيما بعد بناء قصر بيان الذي اخذ دوره ومهامه في استقبال ضيوف البلاد.وبقي قصر السلام مهجورا ومنسيا حتى عام 2013 عندما تقدمت رئيس مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري الشيخة منى الجابر العبد الله الجابر الصباح باقتراح لاعادة ترميم هذا القصر التاريخي وتحويله الى متحف متخصص لتاريخ الكويت العريق الذي يمتد لأكثر من 300 سنة. ولاقى هذا الاقتراح المميز قبولا وتشجيعا من سمو أمير البلاد ورغبة سامية منه لانشاء هذا الصرح وبعمل دؤوب من الديوان الأميري تم انجاز متحف قصر السلام الذي يمتد على مساحة 32 الف متر مربع ويتكون من دورين يشتملان على أقسام رئيسة تبدأ بقسم قاعات تحكي تاريخ الكويت من خلال تاريخ حكامها الـ15 ومراحل تطور الحياة في عهد كل حاكم وفق استخدام أحدث أساليب العرض التكنولوجية في مشهد بديع يجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر والمستقبل.

