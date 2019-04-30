وطن النهار

شمل حفل الافتتاح عزف اغنية رمز السلام في كلمات الشيخ أحمد صلاح الناصر الصباح واداء سناء الخراز، وفيما يلي كلماتها:

يا صباح العز يا رمز السلام

يا عظيم المجد من وقتٍ قديم

دارنا اليوم ابداً ما تضام

وانت عز الدار يالشيخ الحكيم

دارنا زانت في حكمك والمقام

ارتفع من فوق نجمات وسديم

يا امير السِّلم يا درع وسهام

حنكتك يا شيخ درس لـ للئيم

راسك العالي على حد الغمام

والمصايب ما تبينها حليم

خيرك اللي يسبقك حق العدام

في ديار من السخاء صارت نعيم

كم سهرت الليل وفكرك ما ينام

وكم صفحت بطيبتك لأنك عظيم

وكم سعيت بصلح ذوبت الصِدام

وكم عطيت بجهدٍ وربي عليم

نعشقك يا ابوي والله ما نلام

ان طلبنا تبتسم وانت كريم

مع ولي العهد من نسل الكرام

شيخنا نواف بالشدة كظيم

وغردي بالخير يا طيور السلام

حافظيين الدار من وقت قديم

