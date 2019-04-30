وطن النهار

تسلم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسالة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وذلك خلال استقباله النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد في القصر الرئاسي (اليزيه) امس.

وبحث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت سفارة الكويت لدى فرنسا في بيان ان الجانبين تناولا مساء أول من أمس الاحد اهم المواضيع المشتركة وذلك في اطار زيارة الشيخ ناصر الصباح الرسمية الى باريس.

واقامت الوزيرة الفرنسية مأدبة عشاء على شرف الشيخ ناصر الصباح وذلك بعد مراسم الاستقبال الرسمي.

وكان قد وصل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مساء أول من أمس الأحد الى باريس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وكان في استقبال الشيخ ناصر الصباح على ارض المطار سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان واعضاء السفارة.

وسيتضمن برنامج الزيارة لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي (الاليزيه) حيث سيسلمه رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

كما ستجرى مراسم استقبال رسمي للشيخ ناصر الصباح في مقر وزارة الدفاع يعقبها مباحثات مع وزيرة الدفاع وعشاء رسمي على شرفه.

ويرافق الشيخ ناصر الصباح في زيارته وكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح والشيخ حمد الخالد المالك وعضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور فهد الراشد وعضوة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سارة اكبر ومعاون رئيس الاركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري ومدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن فهد الطريجي ورئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العميد الركن محبوب المرزوق وعضوة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لولوة النعمة ورئيس الهيئة المقدم الركن محمد الدويسان ومن القوة البرية المقدم الركن الشيخ صباح محمد الصباح.

