وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علماً في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة الميادين، إلى جانب استعراض آخر التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الزيارة والتي جسدت عمق علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية والتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما أحاط المجلس كذلك بنتائج مشاركته في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والتي عقدت في المنامة مؤخراً، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدة مجالات شملت الجمارك والتجارة الإلكترونية، والثقافة والفنون، وحماية البيئة، والمجالات الزراعية والثروة البحرية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء الكويتية، ومذكرة تفاهم أخرى بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والذي يهدف إلى تجريم حيازة بنادق الصيد التي تعمل بنظام حفظ الهواء وذخائرها.

واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والذي يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العمومين الأجانب جرماً جنائياً، بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثم ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (103) لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت وذلك بنقل رخصة كلية المجتمع من مؤسسة الجيل الجديد التعليمية إلى شركة جي إس التعليمية وتعديل مسمى المنشأة التعليمية من كلية المجتمع إلى أمريكان انترناشيونال كولج (AIC).

واطلع كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتي تاريخ 31 /1 /2019.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والمتضمن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت في شأن هذا المشروع.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على جدول أعمال جلسته المقبلة، وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من الأعضاء محمد حسين الدلال، د. عادل جاسم الدمخي، رياض أحمد العدساني لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وإعمالاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.

ومجلس الوزراء إذ يجدد تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للزلازل التي ضربت عدة مدن في جمهورية الفلبين الصديقة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وألحقت أضرارا في المرافق العامة والممتلكات.

كما أعرب مجلس الوزراء أيضاً عن بالغ أسفة للإعصار والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها كل من جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية جزر القمر المتحدة، جمهورية موزمبيق والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا والمصابين وسببت دماراً وأضراراً مادية جسيمة، كما عبر المجلس عن تعاطف دولة الكويت ومشاركتها لهذه الدول الصديقة في هذه الظروف المأساوية، والعمل من أجل تخفيف آثار هذه المأساة الإنسانية.

