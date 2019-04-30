وطن النهار

اشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالعلاقات الكويتية- الاذرية وقالت في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في احتفال سفارة اذربيجان بالعيد الوطني الذي اقيم مساء اول من امس بقاعة سلوى : مشاركتي هذه تأتي في اطار مشاركة الحكومات الكويتية المتعاقبة بالاعياد الوطنية للسفارات المتعمدة لدى البلاد.

وحول مناقشتها للخطة التنموية في مجلس الامة ووضع العمالة ذكرت العقيل ان الساعتين التي خصصت لي من قبل مجلس الامة لم تكن جميعها مخصصة لمناقشة الخطة التنموية بل تضمنت ايضا البحث حول وضع التوظيف داخل الكويت في القطاعين العام والخاص والعرض تناول العمالة الكويتية والوافدة في القطاعين ومؤهلاتهم العلمية ونوعهم من حيث الجنس (ذكر وانثى) والقطاعات التي يرتكزون بها فضلا عن الانشطة التي يعملون بها في القطاع الخاص اما في القطاع العام فتحدثنا عن الوظائف الشاغرة والمشغولة ايضا التي يمكن احلالها من قبل الكويتيين والمجاميع الوظيفية الموجودة في نظام المرتبات العام كما تحدثنا عن سياسة الاحلال وتم الاثبات بالارقام جدواها ونجاحها وان تطبيقها احدث وظائف للكويتيين.

واضافت: ونحن لا نتحدث عن الوظائف كما تم التدول ان هناك وظائف لا يمكن احلال الكويتيين فيها بدليل ان هناك 9 مجموعات وظيفية تم احلالها لاكثر من نسبة 90% للكويتيين وهناك نسبة اقل من الوافدين.

واكدت العقيل ان لا مشكلة لوجود الوافدين داخل الكويت بل لايمكن الاستغناء عن خدماتهم وهذه حقيقة ولكن نحتاج الى ان تكون النوعية والمؤهلات افضل واعلى حتى يكونوا هم القيمة المضافة داخل الدولة

وحول مدى تاثير ذلك على التركيبة السكانية ذكرت ان التركيبة السكانية ملفاتها كثيرة وجزء منها يرجع الى التوزيع الجغرافي لوجود الذكور اكثر من الاناث مثلا ووجود عدد من العوائل اي ان عدداً قليلاً من العمالة تصطحب معها اسرها وهذا ملف يحتاج الى حل، مضيفة ان جزءاً اخر من الخلل في التركيبة السكانية يرجع الى عدم وجود المدن العمالية وتواجد العمالة داخل المناطق المخصصة للعوائل والاسر، مشيرة إلى ان ملف التركيبة السكانية عنوان كبير ومتشعب ويحتاج الى النظر فيه معتقدة ان المفهوم لم يصل بمعناه الصحيح.

وقالت العقيل: فاذا تحدثنا عن الالتحاق بعائل اين المشكلة بجلب رب الأسرة لاسرته ووزارة الداخلية تمنح له هذا الحق ولا يوجد تحفظ حول هذا الجانب.

وحول رفض الحكومة لتعديل قانون العمل الاهلي وما اذا كانت قدمت تعديلات عليه ومقترحات اوضحت العقيل انه تم تقديم المبررات من اجل تحسين القانون وما تقدمت به السلطة التشريعية يعود سلبا على الواقع فانا مسؤولة عن ملف سوق العمل وبالتالي حتى احتاج الى تشجيع الكويتي للدخول لسوق العمل لا يعني ان اعدل على قانون العمل الاهلي فهناك قوانين اخرى تخدم الكويتي ويمكن ان انظر فيها واعدل بها.

واضافت: ان هناك تعديلات تدخل على القانون في اكثر من مرة لا تعطي مؤشراً للمستثمر الاجنبي باستقرار الوضع التشريعي داخل الكويت فهذا لا يحقق الهدف ولايساعدني كوزيرة للشؤون الاقتصادية ان احقق رؤية سمو الامير بان نكون بلداً جاذباً للاستثمارات لان المستثمر الاجنبي يهمه ان تكون التشريعات مستقرة حتى يطمئن للاستثمار ولكن بالمقابل اذا كانت هناك تعديلات من وجهة نظري تكون تعديلات في قوانين اخرى ونحن بانتظار اللجنة للنظر في التعديلات.

وحول ما يشاع بأن خطة التنمية لا تزال حبراً على ورق نفت العقيل هذا الحديث وقالت ابدا ارفض هذه المقولة بسبب ان الخمس السنوات الاولى كانت مخصصة لإعداد التشريعات حيث تم انجاز 27 تشريعاً يخدم هذه المرئيات ولدينا تشريعات موجودة من المفروض الانتهاء منها.

اما الخمس السنوات الثانية وهي ضمن العشر سنوات من بداية الخطة الاولى وهي ما نراها اليوم من انشاءات والجسور والمستشفيات والمرحلة الثالثة او الخمسية الثالثة هي المعنية في تحقيق رؤية سمو الامير وهي رؤى الكويت وذلك بوجود تشريعات وبنى تحتية ومن المفروض ان تكون الظروف موائمة لتحقيق هذه الرؤية.

