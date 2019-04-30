وطن النهار

ثمنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي، نتائج اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/ 2020 ومراجعة حسابها الختامي للسنة المالية 2018/2017، والذي عقد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز وقياديي الهيئة وممثلي الجهات ذات العلاقة. وقالت العوضي، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة: «كان الاجتماع مثمراً ولمسنا تفهما كبيرا من قبل رئيس واعضاء اللجنة تجاه دعم الهيئة وخدماتها المقدمة لذوي الاعاقة ، موضحة أن الاجتماع تناول الاقتراحات والتوصيات الرامية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة من اللجنة وذلك لأهميتها في دعم خطط الهيئة للسير نحو الاهتمام بالمشمولين برعايتها ودمج المعاق بالمجتمع . وأشارت العوضي الى حرص الهيئة الشديد بالحفاظ على المال العام، من خلال التعاون مع الجهات الرقابية في التدقيق والمراجعة لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه وصولا الى الهدف الأسمى في الالتزام بقواعد الميزانية والاجراءات الرقابية . واختتمت العوضي تصريحها قائلة: لن نألو جهدا في تطوير عمل الهيئة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمشمولين برعايتها منطلقين بذلك من مبدأ الاهتمام بكل ما يخص حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة وبما يوفر لهم خدمات افضل.

