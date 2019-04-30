وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تعليمات بإعطاء مهلة ستة أشهر للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة لتجديدها وذلك نظرا لظروفهم الإنسانية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن التعليمات جاءت ببادرة انسانية ليتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية خلال الفترة من بداية شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر اكتوبر لعام 2019.

وذكر البيان أن وكيل الوزارة د. مصطفى رضا خاطب كل المناطق الصحية لتنفيذ تلك التعليمات واعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية شهر اكتوبر لعام 2019.

يذكر أن وزير الصحة كان قد أصدر تعليماته في السابق بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية ليتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية من بداية شهر يناير لعام 2018 حتى نهاية ابريل لعام 2019.

