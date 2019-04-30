وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير سعي الجمعية الدائم إلى تقديم أفضل وأحسن الخدمات لجميع المحتاجين في دول العالم.

وقال الساير في تصريح صحافي لـ (كونا) على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ (الهلال الأحمر) حيث ناقشت الميزانية التقديرية والتقرير العام اضافة الى الميزانية للسنة المنتهية لعام 2018 والتقرير الاداري. إن بعض الاعضاء في الجمعية العمومية تقدموا ببعض المقترحات التطورية لسير عمل الجمعية موضحا أنه تمت الموافقة على ميزانية التقديرية لعام 2019. وأضاف أنه تم التدقيق على مصروفات الجمعية وفقا للمعايير الدولية من جانب مراقب الحسابات مشيرا الى أن قائمة المصروفات والايرادات تعطي صورة صادقة عن نشاط الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضح الساير أن للجمعية الدور الأكبر في استضافة العديد من المشاركات الخليجية منها اجتماع رؤساء وهيئات جمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي كما أقامت الجمعية حفلا بيوم الهلال الأحمر الخليجي.

