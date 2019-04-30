وطن النهار

حذرت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة وكيلة التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، القائمين على العمل الخيري من مغبة الوقوع بمخالفة قوانين العمل الخيري وضوابط جمع التبرعات تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والقرارات التنفيذية لها، مؤكدة انه لا تهاون مع اي جهة تخالف قوانين العمل الخيري.

ودعت الهاجري في تصريح صحافي، المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في الابلاغ عن اي مخالفات في اعمال جمع التبرعات في مقار اللجان الخيرية ودور العبادة وأي مواقع أخرى، مشيرة الى ان الوزارة تتلقى بلاغات مخالفات التبرعات على الخط الساخن 99228954 والارضي رقم 22484776 خلال اوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت ان هناك 30 جمعية خيرية مشاركة في المشروع ال 16 لجمع التبرعات في رمضان من أصل 44 جمعية مشهرة لدى الوزارة، إضافة إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لافتة إلى ان استعدادات هذا العام للمشروع الـ 16 بدأت شهر فبراير الماضي، مبينة انه تم التنسيق مع كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للقائمين على عملية جمع التبرعات وبلدية الكويت وأمن الدولة والهيئة العامة للقوى العاملة.

