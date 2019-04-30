وطن النهار

افتتح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي جلسة الأمس بمناقشة الردود والرسائل الواردة حيث وافق المجلس على تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص اراضٍ في المناطق التجارية لاستحداث مواقف ذكية متعددة الادوار بالتعاون مع الجهات الحكومية

ووافق كذلك على طلب تكليف مكتب المجلس بدراسة إضافة بندين لجدول اعمال الجلسة الرئيسة «المعاملات التي مضى عليها اكثر من 60 يوماً والمعاملات التي مضى عليها اكثر من 90 يوماً» بشرط أن تعرض المعاملات مرة واحدة في بند «60» يوماً وفي احالة الموضوع للجنة المختصة تمنح فرصة لاتخاذ اللازم وتعرض في بند «90» يوماً بشرط أن تحسم بنفس الجلسة.

ووافق المجلس أيضاً على عدة اقتراحات وهي استغلال الأراضي الفضاء كمواقف سيارات مؤقتة وإعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت والغاء جميع تفويضات المجلس للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.

ورفض المجلس إلغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض من إنشائها وتعديل المادة (22) من لائحة السلامة حماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.

وأحال المجلس طلب مناقشة إصدار رخص مواقع للمركبات التجارية المؤقتة بالجلسة الرئيسة للمجلس البلدي. لحين دعوة مديري ونواب البلدية في المحافظات.

واحاط المجلس أعضاءه علما بكتاب الأمين العام الخاص بالفتوى القانونية بشأن المدة الزمنية التي نص عليها القانون للبدء والانتهاء من دور الانعقاد حيث بين ان دور الانعقاد الاول سينتهي في ال23 من مايو القادم.

كما تمت احاطتهم علماً بموضوع مجمع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالجهراء على الدائري السادس بجوار المنطقة الصناعية وعلى كتاب العضو أحمد العنزي بشأن إجازة مرافق علاج بالخارج.

واعاد المجلس اقتراح توفير مقر شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمزارع الوفرة والعبدلي وذلك لبيع الأعلاف اعاده للجنة الفنية.

واعاد المجلس اقتراح زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص بالمناطق الجديدة الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتحديث البيانات والردود.

وقال العضو عبد السلام الرندي: نطالب بتهيئة البنية التحتية في المناطق الجديدة من اجل ايجاد حلول واضحة، لافتا إلى أن مباني محافظة العاصمة كانت من «4» أدوار فأصبحت «70» دورا.

وطالب الجهاز التنفيذي بالتقيد بالردود مع التنسيق مع وزاراتي الاشغال والاسكان والجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكداً ان بعض الردود والاجابات تأتي «مشوهة».

