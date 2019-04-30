وطن النهار

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف في جولة تفقدية لمشروع المبنى الجديد للبنك بأن العمل يسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، موضحا أن نسبة الإنجاز قاربت 65 في المئة ومن المتوقع افتتاحه في عام 2020 بعدما كان ذلك مقررا في 2019 لكن الحريق الذي حدث في المبنى عام 2017 أخر افتتاحه نحو 6 أشهر هي المدة التي احتاجت إليها الشركات المنفذة لمحو آثار الحريق.

وذكر المضف أن الأعمال الانشائية والشركة المعنية تجاوزت كل آثار وتداعيات الحريق الذي تعرض له الموقع ، حيث تم تعيين شركة عالمية متخصصة لدراسة آثار الحريق، وقامت بمعاينة الأجزاء المتضررة وتحديد طرق معالجتها، مؤكدا ان جميع أطراف المشروع بذلت جهوداً كبيرة لدفع عجلة سير الأعمال وتجاوز آثار الحريق لتحقيق معدل إنجاز مرتفع لتعويض ما فات بسبب الحريق.

وأكد عدم وجود معوقات أو مشاكل تعترض سير المشروع حاليا بعدما استطاع المهندسون في البنك إلى جانب الشركة المنفذة للمشروع كذلك.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر فرصة لتدريب أبنائنا وتأهيلهم في هذا النوع من المشاريع، مؤكدا الحرص الشديد في البنك على تدريب الشباب وإكسابهم الخبرات للوصول بهم إلى مصاف متقدمة على جميع المستويات خدمة لبلدهم.

وعن مواصفات المبنى، ذكر المضف أنه روعي في مخططاته أن يكون من المباني الذكية، إذ صمم وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل عمليات الاتصال وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى للخدمات المتاحة، علاوة على كونه مبنى متطورا تقنيا وصديقا للبيئة وذا كفاءة عالية في توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية.

وأوضح أن المبنى يتسع لنحو 1200 موظف وبه مواقف تستوعب ما يقارب 1500 سيارة.

وعلى هامش الجولة ذكر المضف انه من ضمن المشاريع التكنولوجية التي تحققت في البنك أنه تم الاستغناء عن الملفات الورقية بشكل متكامل وأصبحت الدورة المستندية إلكترونية لا ورقية فلا حاجة للملفات الورقية فبجهود موظفي البنك تم تصميم نظام إلكتروني يقوم بفتح الملف للعملاء ويدرس حالاتهم ويصدر القرار المناسب آلياً الأمر الذي أدى إلى تقليص الدورة المستندية بهدف تقديم أفضل خدمة لعملائنا دون عناء بسهولة ويسر وبسرعة قياسية.

