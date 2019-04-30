وطن النهار

قالت الهيئة العامة للبيئة إن ظاهرة نفوق الأسماك التي تم رصدها مؤخرا في أحد شواطئ منطقة الشويخ ترجع لازدياد الضغوطات السلبية على البيئة البحرية وذلك وفقا للمسوحات البيئية المستمرة التي تقوم بها فرق الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي في أمس الأول أن كل البيانات الحالية والتاريخية تفيد بأن «الضغوطات التي مرت بها شواطئ الشويخ تتلخص بسوء استغلال مخارج الامطار لصرف مياه الصرف الصحي التي تسهم بازدياد المغذيات وتغير جودة المياه الكيميائية والفيزيائية والميكروبية».

وذكرت أن من الانشطة السلبية التي تعاني منها المنطقة أيضا الصيد العرضي الذي ينتج عنه رمي الاسماك غير المرغوب فيها لقلة قيمتها الاقتصادية.

