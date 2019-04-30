آراء

وحدتنا الوطنية سر قوتنا وهي سورنا الحقيقي والواقي من الأخطار وقد ضربنا أروع الامثلة في الوحدة الوطنية اثناء الغزو العراقي الغاشم وحتى في أوقات الشدة، ولم يخل أي خطاب من خطابات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من التركيز على هذا الأمر والمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بها والوقوف ضد من يريد العبث فيها لأن سموه يعرف معنى وقوة هذه الوحدة. الا أنه وفي مراحل مختلفة يظهر لنا بعض الأشخاص الذين يحاولون ضرب وحدتنا الوطنية، ففي مرحلة كنا نضرب وحدتنا تحت مسمى شيعي وسني وبعدها بدو وحضر، وأخيرا تطورت المسميات وقام هؤلاء الشواذ باختراع مصطلحات جديدة هذا من داخل السور وذاك من خارج السور وهذا أصيل وذاك مو أصيل وهذا أمر يؤسف له بالتأكيد.

أعتقد أننا الدولة الوحيدة التي وضعت قانونا للوحدة الوطنية يعاقب كل من يحاول العبث بهذه الوحدة سواء عن طريق المذهبية أو الفئوية، الا أن هذا القانون ورغم اقراره وتنفيذه لم تطبقه الحكومة وتستخدمه كرادع لهؤلاء الشواذ أو أن استخدامه يكون حسب المزاج.

في هذه الفترة ظهرت لنا سالفة جديده وهي موضوع التدقيق بالجناسي ومحاولة كشف المزورين والبعض اتخذ هذا الأمر لضرب وحدتنا الوطنية وكل واحد من هؤلاء نصب نفسه بأنه الكويتي الوحيد وان جنسيته هي فقط حقيقية والبقية مزورون وذلك من الطرفين المؤيد والمعارض، وبرأيي أن هؤلاء الناس أصبحوا يستخدمون هذا الأمر لضرب وحدتنا الوطنية و لابد ان ينظر الجميع الى منظور واحد وهو مصلحة الكويت أولا وأخيرا وليس من منظور مصالحهم الخاصة. البعض أقام ندوات ومؤتمرات وأدلى بتصريحات بخصوص هذه القضية.

من وجهة نظري لابد ان يحاسب من ساعد وقام وسهل تزوير الجناسي مهما كان اسمه وموقعه الوظيفي، فكل يوم نقرأ بأن هناك مزورين من جنسيات عربية حصلوا على الجنسية بطريقة غير مشروعة، ولكننا لم نقرأ عن المتسبب بذلك أو من قام بتسهيل ذلك والأدهى من ذلك والأغرب أن بعض نواب الامة استغل هذه القضية، وأصبحت قضيته الأولى محاولين تغطية فشلهم التشريعي والرقابي بستار هذه القضية، والمضحك ان نرى بعض النواب كانوا يصفقون ويلمعون الحكومة ويقفون معها في كل استجواب ويدافعون عنها أصبحوا اليوم بالصفوف الأمامية في مهاجمة وانتقاد الحكومة ومطالبتها بفتح هذا الملف الذي اعتبره شخصيا سلاحا لضرب وحدتنا الوطنية وتفتيت المجتمع الكويتي.

اذا كان هناك توجه حكومي صادق لمعالجة هذه القضية فليكن عن طريق تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والتخصص ومن يثبت عليه أي خطأ يحول للنيابة هو ومن قام بمساعدته على ذلك، وأن يمنع الحديث والكلام والتصريح سواء اعلاميا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وحتى النواب من الخوض في هذه القضية حتى لايستغلها البعض لضرب وحدتنا الوطنية.

ممكن التجاوز عن أي أمر سلبي أو قضية يمكن حلها، الا مسألة الوحدة الوطنية فإنه متى ما اتسعت رقعة الخلاف فيها فستجر الوطن الا مالاتحمد عقباه ولايمكن السيطرة عليه أبداً، لذلك أطالب الحكومة بتنفيذ قانون الوحدة الوطنية على الجميع وان يعاقب كل من يحاول ضرب هذه الوحدة واطالب نواب الامة بالابتعاد عن التصريحات في هذه القضية وأن يتفرغوا لحل مشاكل المواطنين والقيام بدورهم الرقابي والتشريعي وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يتطرق لهذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالوسائل الاعلامية لأن الكويت ممكن أن تتحمل أي شئ الا العبث واللعب بوحدتها الوطنية.

