آراء

نحن كمواطنين كويتيين من أهل الغالبية الصامتة نعيش اليوم على امل التنمية الموعودة في 2035م وتطوير شمال الكويت والجزر ومدينة الحرير، وهذه التنمية التي ستجعل الكويت في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة بالمستقبل القادم وستجعل من وطننا مركزا تجاريا يعيد طريق الحرير القديم. وسوف تهتم هذه التنمية الموعودة ببناء الانسان قبل البناء الخرساني كون الانسان الكويتي هو الأهم بالمستقبل الموعود، ولأن هذه التنمية سوف تصحح وتنشط مسار الاقتصاد الكويتي وستعطي دورا مهما للقطاع الخاص في المستقبل وتكون هذه التنمية الموعودة مصدرا جديدا للدخل الوطني ومكانا للوظائف للكويتيين الشباب لما لهذه التنمية من أهمية لمستقبل الكويت، وبخضم هذا الامل الكبير الذي نعيشه نحن الكويتيين نرى ونسمع بعض المسؤولين لا يزالون يعملون بعقلية الستينيات من القرن الماضي وكأنهم ليسوا بالقرن الواحد والعشرين! ولكوننا ككويتيين من فئة الغالبية الصامتة قد اعتدنا أن نعيش واقع المقولة العربية القديمة التي تقول «عيش رجب ترى عجبا» ولذا باتت كل أشهرنا وأيامنا رجب واعتدنا على سماع العجب.

ونحن نعيش الامل الجميل في الوعد المتنظر في 2035م خرج علينا في بداية شهر أبريل الذي نعيش يومه الأخير من يصر عبر وسائل الاعلام المحلية ويقول انهم في مجلس التخطيط الأعلى بالبلاد وضعوا خطة لحملة ترشيد المياه من خلال سطل (دلو). بداية ربطت موضوع التحريض مع شهر ابريل الذي اشتهر بكذبة ابريل وقلت لنفسي كمواطن كويتي بسيط أن الحكومة ممثلة بحملة ترشيد تود ان تضحك وتفرح الشعب الكويتي لذا استخدمت كذبة ابريل لكي تنشر الفكاهة والفرح ولكن بعد لحظات أدركت ان مصدر الخبر جهاز حكومي عريق وهو كان نبراسا لكل من في منطقة الخليج وبات التصريح واقعاً مراً علينا ككويتيين ونحن نعيش السنة الـ 19 من القرن الـ 21 وفي عالم يتناحر ويتصارع ويتسابق من اجل التطور العلمي والتكنولوجي والتقني ومسؤولونا الكرام للحين يشوفون أن السطل هو الحل. ولكون السطل من المجلس الأعلى للتخطيط من اجل ترشيد استهلاك المياه يحق لنا أن نسأل هل سطلكم يتمتع بوسائل متطورة؟ ولا السطل اللي على خبرنا؟ وكم لتراً يستوعب؟ وهل هو سطل مرتبط بالإنترنت؟ وهل سوف يوزع على جميع الكويتيين ولا على النخبة منهم فقط؟ وهل هذا السطل مبرمج على ان يستخدم مرة واحدة باليوم فقط ولا أكثر؟ وان كان أكثر نستفسر عن الترشيد هنا؟ وهل سيكون لكل مواطن سطل؟ وهل لسطلكم لون؟ أو هناك ألوان متعددة تترك للمواطن حرية الاختيار؟ مع العلم ان هناك ألواناً تحتفظ بالحرارة مما يزيد من استهلاك المياه الموجودا بسطل الترشيد وهل سطلكم سوف يكون في التنمية الموعودة بعام 2035م؟

وللحين تسألون ليش كل أيام الكويتيين رجب؟ الجواب من العجب الذي نشوفه ونسمعه والله بتنا نخجل مما نحن فيه، العالم من حولنا يشيد المحطات النووية ومنهم من يعمل للوصول للقمر ودخول عالم الفضاء واحنا مشكلتنا سطل. والادهى والأمر بعد السطل يخرج عليك مسؤول آخر ويقول ليش الكويتيين يغسلون الحوش خل يخمونه! وكأن الأخ الفاضل يعيش ببرج عاجٍ وليس بالكويت التي تغطى بالغبار صيفا وشتاء، والسؤال المهم هنا هل كل من يخرج ويفتي ويصرح للمواطنين لا يحاسب على كلامه وتصريحاته؟ ولا الربع يعملون بمقولة (من أمرك قال من نهاني) وهنا لا نلومهم لكون الحال بات عندنا لا من امر ولا من نهي المهم يقولون رب العمل انهم يعملون وهم يخافون على مصلحة البلاد والعباد وصدق المثل اللي قال (جان هذي مثل ذيك خوش مرقه وخوش ديك) لذا بات السطل للترشيد والمخمة للتوفير وهنا أقول يا حظكم يا اهل الكويت كل اياكم رجب.

وبالختام ولكوننا بلد مؤسسات ويبحث عن التطور والتقدم باستمرار ولدينا الحكومة الالكترونية هناك طلب تمنٍ من مواطن بسيط من الغالبية الصامتة على المسؤولين عن السطل والمخمة أن يدخلوا سطل الترشيد ومخمة التوفير ضمن البطاقة التموينية حتى لا يشقى اهل الكويت بالبحث عن السطل والمخمة ويكون شعار ترشيد المياه هذا الصيف (بالسطل نحيا وبالمخمة نتقدم) عشان نقول لحملة المستقبل بالقمر أنتم متخلفون تروحون للعيش على سطح القمر وما عندكم سطل ومخمة، وصدق من قال هذي الكويت صلى على النبي ويا كويت عزك عزنا، والحين ما بقي الا الدعاء لرب البيت العتيق سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويزيد عدد اسطولكم ويكثر مخامكم، ولا يصح الا الصحيح.

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• مواطن خبل يسأل: سطل النائب الموقر مثل سطل المواطن؟ الجواب سطل النائب مليان وسطلك يا مواطن فاضي، وصدق المثل العراقي (مجدي وخنجره بحزامه) وانت اعقل يا مواطن.

