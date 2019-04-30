آراء

مصطلح ليس له اساس في العمل الاداري، فقط ابراز دور والحاجة والصلاحيات لشخص معين وللتركيز عليه من خلال توقيعه المخلد.

يوميا نسمع عن قرار اداري صادر من قبل وزارة الداخلية بمنع تحويل -تجديد وغيرها، الا من خلال الوكيل المختص ومن مكتبه مباشرة.

اذا لماذا تم اصدار القرار اساسا؟

ولماذا فقط توقيع الوكيل المعني اذا كان القرار للمصلحة العامة؟

متى ما اختفت هذه الكلمات من وزارة الداخلية تحديدا وباقي الوزارات عموما سندرك ان القرارات لجميع من له معرفة في الوكيل المعني.

«لا مانع».. ومن لم يستطع الوصول «ممنوع» وفق الاجراءات المتبعة وذلك للمصلحة العامة.

كلمات عليها ان تختفي من روتين في الحكومة قبل الشعب اولا.

هذه الاجراءات تدمير للعمل الاداري وتجاوز لقرارات تنظرون انها للمصلحة العامة، و«لا مانع» من استثنائها لاشخاص معينين، و«لا مانع» ينتظر المواطن البسيط، و«لا مانع» يحرم من يحترم القانون، و«لا مانع» للعضو وصديق العضو وصديق صديق العضو. اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

