محلية

هل صحيح ما قرأناه في الصحف المحلية بأن النظام الاساس للاتحاد الدولي لكرة اليد اشترط ان تعتمد النظم الاساسية في الاندية الرياضية العضوة في الاتحاد الكويتي لكرة اليد... وان هناك ترجمة غير دقيقة لهذا البند؟

للاسف هذا جاء في المادة الرابعة من قانون الرياضة رقم 87/2017 كالتالي: يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الاساسية.... الخ. ويجب ان تكون النظم الاساسية متفقة مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة...الخ.

لذا تأتي التساؤلات التالية نتيجة لهذه المادة في الاتي:

فوضى في صياغة النظم الاساسية قد تكون موجة من بعض الاندية!

هل بالامكان ان تجتمع الجمعية العمومية لاقرار النظام الاساس الجديد «سنرجع لنفس مشكلة قانون 26/2012».

وكيف يمكن ان تكون متفقة مع نظم الاتحاد الوطني والدولي للعبة اذا كان النادي ينظم 16 لعبة رياضية؟ مختلفة عن كرة اليد؟

واذا افترضنا ان الاتحاد الدولي لكرة اليد لم يوافق على بعض من بنود النظام الاساس؟ فهل سيكون لدى النادي الشامل اكثر من نظام اساس؟ «لكل اتحاد دولي للعبة معينة»؟

يتضح من ذلك بأن من ساق القانون او النموذج الاسترشادي للنظم الاساسية للاندية لم يستطع ان يحصن قرارات الجمعية العمومية للنادي وان قرارها اقوى من قرار الاتحاد الدولي للعبة!

فوضى موجودة وسيتم نشرها بالجريدة الرسمية من قبل من له الصلاحية لنشرها.... ومن ثم نرجع مرة اخرى إلى اعادة مسرحية الايقاف الرياضي....! مازلت اسأل من يدير من؟ هل هيئة الرياضة؟ ام اللجنة الاولمبية؟ ام الاتحاد الدولي لكرة اليد؟ تدير الرياضة الكويتية؟... والله من وراء القصد.

