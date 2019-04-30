محلية

يسعى الكويت لمواصلة انتصاراته عندما يواجه الاتحاد السوري في 06:30 مساء اليوم على ستاد آل نهيان في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي والتي تشهد اليوم أيضاً لقاء الجزيرة الأردني مع ضيفه النجمة البحريني في 07:30.

ويتصدر الجزيرة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الكويت الثاني، فيما يحتل النجمة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي الاتحاد رابعاً برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الابيض في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ستاد نادي الكويت.

ويمر الكويت بأحسن فتراته هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس الأمير الذي أضافه إلى كأس ولي العهد وبات قريباً جداً من تحقيق الثلاثية المحلية، ويحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين أمام الجهراء والسالمية في الدوري الممتاز.

كما انعش فريق المدرب الوطني محمد عبدالله آماله بالمنافسة على بطاقة الصعود بفوزه على النجمة البحريني ذهاباً وإياباً، معوضاً البداية السيئة في المسابقة بالتعادل مع الاتحاد ثم الخسارة أمام الجزيرة في عمان. ويتطلع الأبيض إلى تحقيق الفوز على الفريق السوري اليوم، ثم تخطى الجزيرة في الجولة الأخيرة والوصول إلى النقطة 13 التي قد تكون كفيلة بتاهل الفريق إلى الدور المقبل حتى في حال بقائه في المركز الثاني، علماً بأن نظام البطولة ينص على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاثة لغرب آسيا مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

ويغيب عن الأبيض في مواجهة اليوم طلال الفاضل للإصابة وفهد حمود للإيقاف، لكن الفريق يضم العناصر القادرة على تحقيق الفوز بوجود العاجي جمعة سعيد وفيصل زايد والمغربي عصام العدوة.

